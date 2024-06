Tipps von Pädagogin: So verbinden Sie Bildung und Spaß im Familienurlaub

Die Sommerferien stehen vor der Tür, und für viele Familien bedeutet das: Zeit für den lang ersehnten Urlaub! Während ein Familienurlaub eine perfekte Gelegenheit bietet, gemeinsame Abenteuer zu erleben, sollte er auch eine Chance für Eltern sein, sich zu entspannen und zu erholen. Isabelle Hermannstädter, Sozialpädagogin bei Edurino, verrät ihre wertvollsten Tipps, wie die Urlaubszeit optimal genutzt werden kann, um sowohl Erholung als auch Bildung und Spaß ideal zu kombinieren.

Interaktive Beteiligung an der Urlaubsplanung

Beginnen Sie mit der Einbindung Ihrer Kinder in die Planung Ihres Urlaubs. Dies fördert ihre Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und trägt zu ihrer Vorfreude bei. Lassen Sie die Kinder beispielsweise mehr über das Reiseziel lernen, indem sie gemeinsam Bücher lesen, Dokumentationen anschauen oder sich über lokale Sehenswürdigkeiten informieren. Geben Sie ihnen die Möglichkeit, Aktivitäten auszusuchen oder sogar einen Tag komplett selbst zu planen. "Wenn Kinder aktiv an der Urlaubsplanung beteiligt sind, stärkt dies ihre Unabhängigkeit und Kreativität. Sie fühlen sich als wichtiger Teil der Familie und lernen spielerisch, Verantwortung zu übernehmen. Dies fördert ihre Selbstwirksamkeit und das Verantwortungsbewusstsein", erklärt Hermannstädter.

Kreatives Reisetagebuch führen

Nehmen Sie ein Reisetagebuch mit auf Ihre Reisen, das nicht nur als kreativer Zeitvertreib dient, sondern auch die Reflexion und Dokumentation der Erlebnisse fördert. Ermutigen Sie Ihre Kinder, täglich zu notieren, was sie erlebt haben, was sie beeindruckt oder erstaunt hat. "Das Führen eines Reisetagebuchs hilft Kindern, das Tagesgeschehen intensiv zu verarbeiten und ihre Eindrücke festzuhalten. Dies stärkt ihre Fähigkeit, Erlebtes bewusst zu reflektieren und zu bewerten, und fördert zudem ihre Ausdrucksfähigkeit", erklärt Hermannstädter. Dieser Ansatz ermöglicht es den Kindern, die Vielfalt ihrer Erfahrungen zu schätzen und daraus zu lernen, während sie gleichzeitig ihre Erlebnisse in kreativer Form ausdrücken können.

Spielerisches Lernen unterwegs

Nutzen Sie längere Reisezeiten in Auto, Zug, Bahn oder Flugzeug, um sie mit Edurino in interaktive Abenteuer zu verwandeln. Das digitale Lernspiel verknüpft spielerisches Lernen mit lehrreichen Inhalten und verwandelt jede Reise in eine Gelegenheit, spielerisch Neues zu entdecken. Durch eine Kombination aus interaktiver App, ergonomischem Eingabestift und tierischen Spielbegleitern, erlernen Kinder Grundfertigkeiten wie Lesen und Schreiben sowie essenzielle Zukunftskompetenzen wie Problemlösung und kreatives Denken. Der Einsatz von Edurino macht das Lernen zu einem integralen Teil der Reiseerfahrung, wodurch lange Reisezeiten für Kinder lehrreich und für Eltern entspannter werden.

Erkundungen in der Umgebung

Nutzen Sie Ihren Urlaub für gemeinsame Erkundungen in der Umgebung. Ob Sightseeing, Strandtage oder der Besuch von Naturparks, binden Sie spielerische Elemente wie eine Fotoralley oder eine Faktensuche über die besuchten Orte ein. Diese Aktivitäten sind nicht nur unterhaltsam, sondern erweitern auch den Horizont Ihrer Kinder. "Durch das aktive Erkunden ihrer Umgebung und den interaktiven Kontakt mit lokalen Orten und Menschen erlernen Kinder spielerisch Toleranz, Respekt und Empathie", erklärt Hermannstädter. "Sie entdecken die Vielfalt der Welt und lernen, Unterschiede zu schätzen und Gemeinsamkeiten zu erkennen." Dies bietet eine wunderbare Möglichkeit, in der Natur zu entspannen und zugleich den Kindern wertvolle Lektionen über unsere Welt zu vermitteln.

Mit diesen Tipps können Sie sicherstellen, dass Ihr Familienurlaub entspannend und gleichzeitig reich an neuen Erfahrungen ist. Die vorgeschlagenen Aktivitäten bieten eine perfekte Mischung aus Spaß und informellem Lernen, sodass die ganze Familie ihren Urlaub in vollen Zügen genießen kann.

Quelle: Redaktion für Family-Tech (ots)