Darf man in einer Infrarotsauna telefonieren?

In einer Welt, in der man 24/7 online ist und ständig erreichbar sein soll, ist es nicht verwunderlich, dass diese Frage häufig gestellt wird. Dafür muss allerdings eine grundlegende Frage geklärt werden: Kann ich mein Handy überhaupt mit in die Infrarotsauna nehmen? Die Antwort ist: Ja, Sie können Ihr Telefon prinzipiell in eine Infrarotkabine mitnehmen. Die Frage ist vielmehr, wie lange dieses den dortigen Umständen standhält.

In öffentlichen Infrarotkabinen wird das Telefonieren bzw. die Nutzung des Mobiltelefons wahrscheinlich untersagt sein. Schließlich können Smartphones und andere Elektrogeräte schnell zum Störfaktor für weitere Anwesende werden.

Im privaten Bereich sieht das etwas anders aus. Hier sind zwar Sie selbst für die Verhaltensregeln in der Infrarotkabine verantwortlich, aber macht es überhaupt Sinn, das Handy mit in die Infrarotsauna zu nehmen?

Wird es in der Infrarotkabine überhaupt so heiß?

Infrarotkabinen arbeiten mit weniger Hitze und Feuchtigkeit als herkömmliche Saunen. Während in einer finnischen Sauna feuchte, heiße Luft zu spüren ist, ist die Infrarotwärme eher trocken und mäßig heiß.

In der Infrarotkabine wird die Temperatur vermutlich zwischen 40°C und 60 °C liegen und die Feuchtigkeit in der Kabine wird maximal durch menschlichen Schweiß und Atem entstehen.

Das macht die Nutzung eines Smartphones zwar per se nicht unmöglich, trotzdem hat das Handy in der Infrarotkabine nichts verloren.



Handys mögen keine Hitze

Die meisten Hersteller diverser Mobilgeräte empfehlen, ihre Geräte in einem Temperaturbereich zwischen 0°C bis 30°C zu verwenden. Auch wenn die Geräte niedrigere oder höhere Temperaturen kurzfristig aushalten, sollte man es wenn möglich nicht darauf ankommen lassen. Extreme Temperaturen können die Qualität und Funktionalität der Handys beeinträchtigen.

Wie sie sehen, birgt die Mitnahme des Telefons in die Infrarotsauna eine Reihe von Risiken.

Überhitzen

Das größte Risiko besteht darin, dass Ihr Smartphone überhitzt. Im schlimmsten Fall schaltet sich das Telefon ab und die Elektronik oder der Akku tragen bleibende Schäden von den extremen Temperaturen davon. Auch wenn Sie im ersten Moment keine größere Beeinträchtigung feststellen, können solche Situationen die Langlebigkeit Ihres Smartphones reduzieren.



Nässe

Auch wenn wir in der Infrarotkabine von trockener Wärme sprechen, werden Sie schnell ins Schwitzen kommen. Da die meisten Handys Touchscreens haben, können die Feuchtigkeitssensoren die Bedienung mit nassen Händen erschweren. Außerdem könnte durch starkes Schwitzen versehentlich Nässe in das Telefon eindringen und für längerfristige Schäden sorgen.



Elektromagnetische Felder

Das Ausmaß der EMF-Belastung durch Telefone in unserem täglichen Leben mag normal sein. Aber für pure Entspannung und höheres Wohlbefinden wäre es von Vorteil, diese Belastung zumindest für einen kurzen Moment weitgehend zu reduzieren. Was spricht dagegen, sich eine Auszeit zu gönnen und alle möglichen Belastungen für einen kurzen Moment zu reduzieren?

So können Sie Ihr Handy trotzdem mit in die Infrarotkabine nehmen

Für den Fall, dass es Ihnen aus bestimmten Gründen nicht möglich ist, in der Infrarotkabine auf Ihr Handy zu verzichten, können Sie dieses unter Beachtung einiger Gesichtspunkte mitnehmen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es mitnehmen. Denn bei den hohen Temperaturen kann sich der Akku schnell entladen.



Besorgen Sie sich eine robuste Schutzhülle für Ihr Telefon. Mit der richtigen Handyhülle ist dieses zumindest ausreichend vor Nässe geschützt.



In öffentlichen Einrichtungen sollten Sie sich vorab über die Richtlinien in der Infrarotsauna informieren. Nicht überall ist die Nutzung des Telefons bzw. das Telefonieren erlaubt.



Behalten Sie Ihr Smartphone in der Infrarotsauna stets im Auge. Sollte es zu heiß werden, müssen Sie dieses sofort rausnehmen, um gröbere Schäden zu vermeiden.



Seien Sie sich jedoch stets des Risikos bewusst, dass Ihr Telefon unter den Temperaturen leiden könnte.

Alternativen zum Telefon in der Infrarotsauna

Neben dem Telefonieren dienen Smartphones vorrangig ja vor allem unserer Unterhaltung.

Da es vielen schwer fällt, sich längere Zeit in absoluter Stille in der Infrarotkabine aufzuhalten, gibt es die perfekte Alternative zur Unterhaltung mit dem Handy in der Infrarotkabine. So verfügen beispielsweise die Infrarotkabinen von Clearlight über ein integriertes Bluetooth-Soundsystem mit eingebauten Lautsprechern. Damit können Sie Ihr Handy ganz einfach außerhalb der Wärmekabine per Bluetooth verbinden und in der Infrarotkabine bequem Ihre Lieblingsmusik oder einen guten Podcast genießen. Das Handy bleibt also geschützt vor der Hitze und Nässe außerhalb der Infrarotsauna und Sie müssen trotzdem nicht auf Ihr Unterhaltungsprogramm verzichten. Diese Alternative ist nicht nur schonend für Ihr Telefon, Sie können darüber hinaus auch die EMF-Belastung reduzieren, da sich Ihr Smartphone nicht in Ihrer unmittelbaren Nähe befindet.

Handy in der Infrarotkabine - ja oder nein?

Die Entscheidung liegt letzten Endes bei Ihnen. Jedoch ist es relativ klar ersichtlich, dass die Risiken und möglichen Schäden an Ihrem Telefon die Vorteile überwiegen. Beachten Sie die Warnung und bewahren Sie die Lebensdauer Ihres Handys, indem Sie es außerhalb der Sauna aufbewahren. Diese Regel gilt übrigens auch für alle anderen elektronischen Geräte wie etwa Laptops oder Ipads.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr Handy wirklich mit in die Infrarotsauna zu nehmen, sollten Sie dies wenn möglich nur für einen kurzen Zeitraum tun. Im Idealfall gönnen Sie sich während der Sitzung in der Infrarotwärme eine kleine Auszeit von der Außenwelt. Sie werden schnell merken, wie gut es tut, nicht dem ständigen Druck erreichbar zu sein, standzuhalten. Nehmen Sie sich 30 bis 50 Minuten pro Saunagang, in denen Sie ungestört die wohltuenden Effekte der Infrarotkabine aufnehmen und spüren können. Was kann schließlich wichtiger sein, als Ihre eigene Gesundheit?



