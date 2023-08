Kampf den Urlaubskilos: Fitness- und Ernährungstrainer verrät 5 Tipps, um die Ferienpfunde loszuwerden

Zur Urlaubszeit gehören häufig schmackhaftes Essen, alkoholische Getränke und ausgiebiges Faulenzen. Das hat zur Folge, dass man mit ein paar Extra-Pfunden aus dem Urlaub zurückkehrt. Diese sogenannten "Urlaubskilos" wieder loszuwerden, stellt viele vor eine Herausforderung.

"Nach dem Urlaub ist es wichtig, nicht in Panik zu verfallen und zu versuchen möglichst schnell das angesammelte Gewicht loszuwerden, denn radikale Diäten oder übertriebene Sporteinheiten hält man eh nicht dauerhaft durch und nimmt das verlorene Gewicht wieder zu", sagt Simon Mathis. Der Fitness- und Ernährungstrainer hat bereits hunderten Menschen dabei geholfen, ihre Wunschfigur zu erreichen und weiß, wie man überschüssige Kilos nachhaltig abnimmt. Wie das geht, erklärt er anhand 5 Tipps.

Tipp 1: Realistische Ziele festlegen

Damit die Urlaubspfunde wirklich nachhaltig purzeln, muss man durchhalten. Das funktioniert aber nur, wenn Ziele realistisch festgelegt wurden. Eine sinnvolle Gewichtsabnahme liegt zwischen 0,5 bis 1 Prozent des eigenen Körpergewichts pro Woche. Ein Beispiel: Wiegt man 100 Kilogramm, dann wäre ein realistisches und nachhaltiges Ziel, pro Woche 1 Kilogramm abzunehmen. Alles, was darüber hinausgeht, würde man auf Dauer nicht halten können.

Tipp 2: Schnell wieder zur Normalität zurückfinden

Wer sich im Urlaub angewöhnt hat, ausgiebig zu frühstücken, Dessert zu essen oder etwa jeden Abend ein Glas mehr zu trinken - was er im Alltag so nicht machen würde - der sollte schauen, möglichst schnell wieder zur Normalität zurückzufinden. Denn der innere Schweinehund wird immer größer, je länger man sich an den zusätzlichen Genuss aus dem Urlaub gewöhnt. Gleich nach den Ferien sollten Urlauber also in ihren gewohnten Rhythmus zurückfinden. In diesem Rahmen sollte man zum Beispiel einplanen, an welchen Tagen Sport getrieben werden soll. Außerdem sollte man unnötige Genüsse sofort weglassen. Natürlich darf man beim Abnehmen auch genießen - das betrifft aber nicht die zusätzlichen Kalorien aus dem Urlaub.

Tipp 3: Bewegung in den Tagesablauf integrieren

Während auf unnötige Urlaubsgenüsse verzichtet wird, sollte gleichzeitig das Maß an Bewegung zunehmen. Aber auch hier gilt: Schritt für Schritt im eigenen Tempo. Dabei müssen frisch zurückgekommene Urlauber nicht sofort die Fitnessmitgliedschaft unterzeichnen oder stundenlanges Training einplanen. Der Schlüssel liegt in kleinen Aktivitäten, die man konsequent in den Tagesablauf integrieren kann. Um ein Beispiel zu geben: Bereits 2.000 Schritte pro Tag bedeuten einen Verlust von 700 Kalorien wöchentlich. Diese können ganz einfach erreicht werden, etwa, indem man abends eine Runde um den Block läuft, mit den Kindern eine kleine Runde dreht, das Auto etwas weiter vom Supermarkt oder der Arbeit entfernt parkt oder beim Telefonieren auf und ab geht.

Tipp 4: Von Kohlenhydraten zu Eiweißen

Im Urlaub gönnen sich die meisten Menschen üppiges Essen. Dabei landen häufig vor allem Kohlenhydrate auf dem Teller. Nach dem Urlaub sollte es darum gehen, die Kohlenhydrate langsam durch Eiweiß zu ersetzen. Der Körper lagert bis zu 95 Prozent der zugeführten Kalorien aus Kohlenhydraten und Fetten als Fett ein. Eiweiße werden nur zu 75 Prozent als Fett gespeichert. Die Liste der Möglichkeiten ist hier übrigens lang und für jeden sind leckere Eiweißquellen dabei. Ob Geflügel, Lachs, Eier, Quark oder Linsen - es lässt sich immer ein Teil der Kohlenhydrate durch Eiweiß ersetzen, ohne dass man auf Genuss verzichten muss.

Tipp 5: Trinken - und zwar so viel wie möglich

"Du musst mehr trinken" - das hört man immer und immer wieder. Und doch stellen viele Menschen am Ende des Tages fest, dass sie gerade einmal eine 0,5 Flasche geschafft haben. Der Einfluss der Trinkmenge auf das Wunschgewicht wird dabei stark unterschätzt. Wer täglich einen Liter mehr trinkt, verbrennt 100 Kalorien mehr pro Tag. Einfacher kann man den Kalorienverbrauch kaum ankurbeln. Darüber hinaus haben all jene, die viel trinken, oft auch weniger Appetit.

