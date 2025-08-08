Paris Freiherr von Troschke erklärt: So machen Sie Ihr Zuhause autark

Steigende Strompreise und neue gesetzliche Vorgaben machen eine eigene Photovoltaikanlage für viele Eigenheimbesitzer attraktiver denn je. Paris Freiherr von Troschke, Geschäftsführer der TH-Solar GmbH, steht für durchdachte Lösungen, die Eigenverbrauch und Unabhängigkeit in den Mittelpunkt stellen. Wie aber gelingt der Einstieg in die Energieautarkie und worauf kommt es bei der Planung und dem Einbau der Solaranlage wirklich an?

Zwar steht Sonnenenergie theoretisch unbegrenzt und kostenlos zur Verfügung – doch in der Realität steigen die Strompreise für Haushalte Jahr für Jahr. Kein Wunder also, dass sich immer mehr Eigenheimbesitzer mit Photovoltaik beschäftigen. Doch viele sind unsicher: Lohnt sich das überhaupt noch? Wie wird der Solarstrom effizient genutzt?

Und wie kompliziert ist die Umsetzung? Oft scheitert der Weg zur Energieautarkie nicht am Willen, sondern an offenen Fragen, veralteter Technik oder undurchsichtigen Angeboten. Wer keine klare Unterstützung erhält, entscheidet sich am Ende für ein System, das zu groß, zu teuer oder schlicht ineffizient ist. Die Folge: Die Rechnung geht nicht auf – finanziell wie ökologisch. „Wer den Eigenverbrauch seiner PV-Anlage nicht aktiv steuert, verschenkt bares Geld – und riskiert, am Ende mehr zu zahlen als vorher“, warnt Paris Freiherr von Troschke, Geschäftsführer der TH-Solar GmbH.

„Moderne Photovoltaiklösungen müssen mehr können, als nur Strom zu erzeugen“, erklärt Paris Freiherr von Troschke weiter. Der Gründer der TH-Solar GmbH hat sich auf passgenaue PV-Konzepte für Privathaushalte spezialisiert – immer mit dem Ziel, die Energieversorgung zukunftssicher zu machen. Was ihn und sein Team auszeichnet: tiefgehende Fachkenntnisse, direkte Verfügbarkeit hochwertiger Komponenten und ein durchdachter Prozess, von der ersten Beratung bis zur Inbetriebnahme. Grundlage jedes Projekts ist eine ehrliche Wirtschaftlichkeitsanalyse, kombiniert mit einem smarten Steuerungskonzept und so fließen die Erfahrungen aus hunderten Kundenprojekten in jedes neue Vorhaben ein. Worauf es wirklich ankommt, wenn Eigenheimbesitzer Ihr Zuhause mit Solarstrom autark machen wollen und wie sich gängige Fehler von Anfang an vermeiden lassen, verrät Paris Freiherr von Troschke in den folgenden Tipps.

Tipp 1: Auf Eigenverbrauch statt Einspeisung setzen

Wer heute eine Solaranlage plant, sollte nicht mehr auf Einspeisevergütung hoffen. Denn neue gesetzliche Regelungen begrenzen die Einspeisung und bei Überkapazitäten droht sogar eine Vergütungssperre. Die einzig sinnvolle Strategie: den selbst produzierten Strom auch selbst verbrauchen.

Die TH-Solar GmbH setzt genau hier an. Durch intelligente Steuerung und optimale Dimensionierung sorgen die Systeme dafür, dass Solarstrom genau dann fließt, wenn er gebraucht wird. So wird tagsüber das Wasser vorgeheizt, das E-Auto geladen oder die Waschmaschine automatisch gestartet – ganz ohne manuelle Eingriffe. Das steigert die Wirtschaftlichkeit der Anlage erheblich.

Tipp 2: Smart-Home-Systeme clever integrieren

Wer bereits ein Smart-Home-System besitzt, muss bei der PV-Nachrüstung nicht von vorn anfangen – sollte aber auf eine saubere Integration achten. Die größte Herausforderung liegt in der Elektrotechnik: Je älter die Installation, desto wichtiger ist eine genaue Prüfung durch einen Fachmann.

Bei der TH-Solar GmbH gehört diese Analyse zum Standard. Im Vorfeld prüfen Elektriker die Gegebenheiten und zeigen auf, welche Anpassungen nötig sind. So wird sichergestellt, dass Smart-Meter, Wechselrichter und Steuerungssysteme reibungslos zusammenarbeiten, ohne böse Überraschungen bei der Inbetriebnahme. Bestehende Systeme lassen sich in der Regel anbinden, müssen jedoch unter Umständen erweitert werden.

Tipp 3: Batteriespeicher sinnvoll dimensionieren

Ein Batteriespeicher erhöht den Autarkiegrad deutlich – muss aber nicht überdimensioniert sein. Die TH-Solar GmbH verfolgt das Prinzip „klein, aber smart“: In Verbindung mit einem intelligenten Energiemanagementsystem reichen oft schon kompakte Speicherlösungen, um abends und nachts auf Netzstrom zu verzichten. So lassen sich bis zu 80 Prozent Eigenverbrauch erreichen, ohne hohe Zusatzkosten. Dabei bietet die TH-Solar GmbH nicht nur Speicher mit hoher Zyklenfestigkeit, sondern auch transparente Finanzierungsmodelle auf Wunsch mit Laufzeiten von bis zu 25 Jahren. Das macht den Einstieg besonders planbar und sicher.

Tipp 4: Nur mit geprüften Partnern arbeiten

Gerade im boomenden PV-Markt häufen sich unseriöse Anbieter, die mit Dumpingpreisen locken, aber weder Qualität noch Service bieten. Billigmodule und anonyme Anbieter führen oft zu technischen Problemen, Lieferengpässen oder Totalverlusten. Die TH-Solar GmbH setzt dagegen auf direkte Lieferketten, eigene Montageteams und langjährige Partnerschaften mit Qualitätsherstellern. Das Unternehmen bietet nicht nur verlängerte Garantien, sondern auch einen kostenlosen After-Sales-Service mit Fehlercodelisten, Ersatzteilbevorratung und direktem Ansprechpartner.

Quelle: TH-Solar GmbH (ots)