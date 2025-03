Des einen Leid, des anderen Freud: Experte verrät, so profitieren Baugewerbe und Industrie von Quereinsteigern auf Jobsuche

Auf dem Arbeitnehmermarkt sind neue Wege im Recruiting gefragt. Hier ein paar Möglichkeiten, wie Arbeitgeber vom Stellenabbau verschiedener Branchen profitieren, talentierte Quereinsteiger finden und an sich binden können.

Auf dem Arbeitsmarkt bewegt sich aktuell einiges: Während beispielsweise Konzerne wie VW massenhaft Mitarbeiter entlassen, fehlt gerade kleineren Betrieben oftmals Personal. Gleichzeitig merken viele Menschen, dass ihr bisheriger Job nicht so krisensicher ist, wie sie lange gedacht hatten – die Wechselsaison hat also begonnen. Allerdings gibt es da ein kleines Problem: „Oftmals sind die Fachkräfte, die freigesetzt werden oder selbst nach etwas Neuem suchen, nicht exakt diejenigen, die andere Unternehmen suchen“, erklärt Sören Mennerich, Geschäftsführer der MENNERICH Recruiting GmbH. „Viele Arbeitgeber sind daher nicht bereit, sie einzustellen.“

„Genau hier besteht jedoch die große Chance für Firmen, die Quereinsteigern eine Chance geben“, ergänzt der Experte. „Betriebe, die Quereinsteiger gezielt ansprechen, verzeichnen häufig einen bemerkenswerten Anstieg an Bewerbungen. Es gilt also, Hürden abzubauen und fachfremde Neuzugänge willkommen zu heißen.“ Als Experte für die Mitarbeitergewinnung und -bindung unterstützt Sören Mennerich mit der MENNERICH Recruiting GmbH mittelständische Bau- und Industrieunternehmen dabei, sich auf dem umkämpften Arbeitsmarkt als attraktive Arbeitgeber zu positionieren und planbar Bewerbungen zu generieren. Wie Unternehmen als Gewinner aus der aktuellen Umwälzung des Arbeitsmarkts hervorgehen, erfahren Sie im Folgenden.

„Quereinsteiger willkommen“ – Konzepte für die Bindung fachfremder Mitarbeiter

Der Arbeitsmarkt befindet sich im Umbruch: Nicht nur werden derzeit viele Mitarbeiter, gerade im Bereich Automobil, freigesetzt, auch erkennen immer mehr Beschäftigte, dass es Zeit für einen Neuanfang ist. Entsprechend bereit sind sie auch, etwas Neues zu wagen und sich weiterzuentwickeln. Für Unternehmen auf Mitarbeitersuche liegt genau hier eine Chance: Wer sie an Bord holt, profitiert von motivierten Arbeitskräften, die sich meist schnell in das neue Tätigkeitsfeld einfinden. Unternehmen sollten sich also gezielt um diese Menschen bemühen, indem sie beispielsweise auf ihren Social-Media-Kanälen mit Botschaften werben, die sich speziell an Quereinsteiger artverwandter Branchen und Personen ohne Studium richten. Die daraus resultierenden niedrigen Einstiegshürden werden sich in einer messbar steigenden Rate an Bewerbungen von Quereinsteigern bemerkbar machen.

Um fachfremden Mitarbeitern den Zugang zur Branche zu erleichtern, muss jedoch auch das Onboarding auf sie abgestimmt sein. Betriebe, die Quereinsteiger einstellen, sollten ihnen unbedingt ein auf mindestens sechs Monate verlängertes Onboarding sowie Ansprechpartner und Berührungspunkte zu sämtlichen Abteilungen bieten. Wer beispielsweise im Infrastrukturbau tätig ist, benötigt für das Verlegen von Rohrleitungen Personal mit Kenntnissen in den Bereichen Druckdichte und Schweißen – Kenntnisse, über die auch viele Quereinsteiger aus der Autobranche verfügen. Investiert ein Unternehmen in deren Weiterbildung und Umschulung, erhält es binnen eines Jahres Mitarbeiter, die tatkräftig mithelfen können und ihrem Arbeitgeber auch noch dankbar für die Chance dazu sind.

Rekrutieren, wo andere abbauen

Besonders effektiv sind Maßnahmen zur Rekrutierung von Quereinsteigern, wenn Unternehmen auf Menschen zugehen, in deren Region gerade Arbeitsplätze verschwinden. Ist etwa im Nachbarort ein Automobilzulieferer ansässig, der Stellen abbaut oder wirtschaftlich schwächelt, bietet es sich an, auf sozialen Netzwerken Stellenanzeigen zu schalten, die über Geotargeting gezielt an Menschen in der Nähe des Werks ausgespielt werden. Dies erhöht die Chance, mit den Anzeigen direkt von der Situation Betroffene zu erreichen und zur Bewerbung zu bewegen.

Ebenso sollten Unternehmen ihre Anzeigen auf Indeed, Stepstone, Google Jobs und Co. so anpassen, dass sich aktiv suchende Quereinsteiger angesprochen fühlen. Formulierungen wie „Bauleiter – Quereinsteiger willkommen“ oder „Anlagenmechaniker – auch ohne Erfahrung“ signalisieren Jobsuchenden sofort, dass der Arbeitgeber bereit ist, ihnen auch ohne Vorerfahrung eine Chance zu geben. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich geeignete Kandidaten aus anderen Feldern auf Stellen bewerben.

Wer Hürden abbaut, wird langfristig zum Gewinner der Krise

Zusammengefasst sollten Unternehmen, die Fachkräfte benötigen, offen für Quereinsteiger bleiben und ein Onboarding-System entwickeln, das sie strukturiert in das neue Tätigkeitsfeld einführt. Ebenso gilt es, digitale Kanäle optimal einzusetzen, um gezielt diejenigen an Bord zu holen, die von der Krise unmittelbar betroffen sind. Damit dieses Konzept funktioniert, müssen Arbeitgeber jedoch auch Einstiegshürden nach Möglichkeit abbauen.

Wer etwa auf einen Lebenslauf verzichtet und stattdessen auf Kurzbewerbungen und Telefoninterviews setzt, zieht automatisch Menschen an, die es nicht gewohnt sind, formelle Bewerbungsunterlagen zu erstellen. Zunächst sollte also der Fokus nicht auf Formalien liegen, sondern darauf, den Kontakt herzustellen und mit potenziellen Neuzugängen ins Gespräch zu kommen. Unterlagen kann der Arbeitgeber später bei Bedarf nachfordern – eine Chance für den ersten Eindruck erhält er jedoch nur einmal.

Quelle: MENNERICH Recruiting GmbH (ots) / ExtremNews