Die Spaltung "0bservieren" - Eine effektive Technik von Inelia Benz

In diesem Video wird ein kraftvolles Werkzeug von Inelia Benz vorgestellt, das sie oft einsetzt, weil es ihrer Erfahrung nach schnelle Lösungen bietet. Sie hat den Vorgang „Zerobservation“ (0bservation) getauft und bittet diejenigen, die die Übung testen möchten, den Fokus möglichst auf „das menschliche Kollektiv der Erde während der gegenwärtigen Zeit der Spaltung“ zu legen. Theoretisch auch auf die Plandemie oder die Spritze oder die Maskierten oder alles andere.

Inelia Benz schreibt zum Hintergrund der Technik: „Die Art und Weise, wie dieses Werkzeug entstand, war ein Ereignis im Jahr 2010, als eine Freundin von mir zu der Zeit einen energetischen Angriff hatte, der sie außer Gefecht setzte. Nachdem ich sie zurückgebracht und mich vergewissert hatte, dass sie in Sicherheit war, machte ich mich auf die Suche nach dem Angreifer in den mystischen Ebenen. Ich fand die Person und war so wütend, dass ich zum Angriff bereit war. Sofort erhielt ich die Führung, nicht auf dieser Ebene zu antworten, sondern dass ich aus dem Weg gehen sollte. Als ich das tat, fühlte ich, wie alle Wesen des Universums die Person durch meine Augen ansahen. Die Person [- das Problem -] war augenblicklich aufgelöst.

Ich war schockiert und überrascht, wie schnell der "Kampf" endete, bzw. geklärt wurde. Ich testete die Methode dann an anderen Gegenständen. Ich testete sie an Problemen, Umständen, Orten, Menschen, Situationen und Objekten. Ich fand heraus, dass je nach Gegenstand die Lösung manchmal schnell und manchmal langsamer eintrat, aber die Probleme lösten sich immer auf.

Ich habe es dann auf Walkwithmenow.com unterrichtet. Wir experimentierten in Gruppen mit dem Tool. Wieder kam die Auflösung schnell.“

Die vollständige Methode wurde vom ExtremNews-Team auf deutsch übersetzt und steht nun im folgenden Video zum Ausprobieren bereit.

