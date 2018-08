Innenrenovierung leicht gemacht: Den eigenen vier Wänden zu neuem Glanz verhelfen

Wer einmal ein Haus oder eine Wohnung komplett renoviert hat, weiß, was für ein Albtraum das sein kann. Tausend Dinge sind zu planen, kalkulieren, bedenken und bestellen – von den handwerklichen Talenten, die man mitbringen muss, mal ganz zu schweigen. Wäre es nicht schön, wenn man das ganze Projekt mit erfahrenen Profis planen und sich dann diskret zurückziehen und aufs Träumen vom Endergebnis beschränken könnte?

Mit den Experten für Innenrenovierung von Idea Casa Plan geht genau das.

Das Stichwort heißt schlüsselfertige Renovierung. Für Menschen die sozusagen mit zwei linken Händen und zehn Daumen geboren wurden gibt es oft keine andere Alternative, sie sind nutzlos auf einer Baustelle. Aber auch für all jene, die von der Natur mit handwerklichem Geschick ausgestattet wurden, kann eine schlüsselfertige Renovierung durchaus interessant sein, da man ordentlich Zeit und Geld spart. Nicht nur haben die Bau-Profis jeden Handschlag schon mindestens einmal gemacht und müssen bei vielen Dingen gar nicht mehr lange überlegen, auch kauft eine erfolgreiche Baufirma das Material zu ganz anderen Konditionen. Abgesehen davon gibt es bei Vollblut-Bauarbeitern deutlich weniger Verschnitt und Trial and Error, wodurch weniger Material gebraucht wird, das der Bauherr bezahlen muss.

Idea Casa Plan hat tolle Ideen für jedes erdenkliche Projekt im Bereich Innenrenovierung. Ob das Bad, das Büro oder die Küche, ob gesamte Wohnungen, Arztpraxen, Büros, Geschäfte oder Hotels – die Baumeister liefern schnell und zuverlässig und kümmern sich auf Wunsch sogar um das Innendesign. Die Beratung ist immer kostenlos und mit Hilfe neuster 3D-Technik kann man sich sogar vorher anschauen, wie es hinterher aussehen wird. Sorgenfreier kann man das Projekt Innenrenovierung nicht angehen.

Wer also die privaten oder geschäftlichen vier Wände renovieren möchte, kann seine eigenen Erfahrungen machen, unnütz Geld ausgeben und sich in Stressbewältigung üben oder das Ganze gleich in die richtigen Hände legen. Mit Idea Casa Plan hat man zumindest eine professionelle Alternative.