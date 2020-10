Neue Liebe, spätes Glück: Tipps für die Partnersuche

Worauf es ankommt, wenn man sich neu binden möchte, verrät das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Viele ältere Menschen fühlen sich einsam und sehnen sich nach einem Partner. Doch gerade für Singles ab 60 muss es gar nicht das ganze Beziehungspaket sein.

Ob wandern oder Kaffee trinken: "Jeder lebt für sich, und man macht nur das zusammen, was gut miteinander geht und schön miteinander ist", sagt der Münchner Paartherapeut Dr. Stefan Woinoff im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".

Online-Dating funktioniert in Corona-Zeiten gut

Für ältere Menschen, die einen Partner suchen, ist diese Freiheit die wichtigste Erwartung an eine Beziehung, so eine Umfrage der Online-Dating-Plattform Parship. Wenn man sich nur gelegentlich sieht, ist das für viele in Ordnung. Ein erfüllteres Liebesleben erreicht übrigens nur Platz vier der Erwartungen.

In Corona-Zeiten scheint Online-Dating für die Partnersuche besonders gut zu funktionieren, gerade für ältere Menschen. "Man kommt sich langsam näher, lernt sich erst mal auf Abstand kennen. Darin liegt auch eine Chance", erklärt Paartherapeut Stefan Woinoff. Wichtig ist dabei allerdings, sich nur bei einer seriösen Plattform zu registrieren. Solche Angebote kosten allerdings in der Regel etwas. Die Betreiber versuchen aber, Betrüger und Heiratsschwindler, so gut es geht, von der Plattform zu verbannen.

Aus erster Sympathie kann Liebe werden

Allerdings sollte man sich als Single auch selbst schützen. Zum Beispiel indem man sich durch ein Videogespräch vergewissert, dass es sich beim Gegenüber wirklich um die Person handelt, die auf dem Foto zu sehen war. Erst dann geht es darum, Vertrauen zueinander aufzubauen. "Dass die Gefühle Purzelbaum schlagen und man auf Wolke sieben tanzt, kommt eher selten vor", weiß Woinoff. Und trotzdem kann, so der Paartherapeut, aus einer ersten Sympathie eine tiefe Verbundenheit und Liebe wachsen.

Quelle: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen (ots)