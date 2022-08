Böse Überraschungen vermeiden: Experte verrät 5 Gründe, warum man sein Bauvorhaben einem Bauträger überlassen sollte

Wer sich den Traum vom Eigenheim verwirklichen will, stellt sich die Frage "Selbst bauen oder bei einem Bauträger kaufen?" Wer seinen Neubau dem Bauträger überlässt, erspart sich viel Risiko und kann sich zurücklehnen - denn von ihm gibt es alles aus einer Hand.

"Möchte man ohne einen Bauträger bauen, trägt man ein hohes finanzielles Risiko - das fängt bereits beim Kauf des Grundstücks an. Der Bauträger trägt all diese Risiken selbst", erklärt Immobilienexperte Bastian Grell. Gerne verrät er in diesem Gastbeitrag, warum man bei einem Bauvorhaben auf Bauträger setzen sollte.

Grund 1: Marktzugang zu tollen und exklusiven Grundstücken

Viele Grundstücke sind im freien Handel nicht erhältlich, da zahlreiche Privatverkäufer die Besichtigungs-Marathons scheuen, mit denen die öffentliche Vermarktung verbunden ist. Stattdessen suchen sie gezielt nach seriösen Bauträgern, denen sie ihr Grundstück diskret verkaufen können. Somit ist ein erfahrener Bauträger nicht nur Bauunternehmer, sondern kann seiner Klientel zudem exklusive Grundstücke anbieten.

Grund 2: Neuester Stand der Technik

Zudem ist es in einer Zeit, in der sich Energiekonzepte und Baukonstruktionen stetig weiterentwickeln, eine Herausforderung, selbst den Überblick zu behalten. Auch die neuen klimatischen Einflüsse und Bedingungen erfordern professionelle Lösungen, etwa bei der Gebäudeabdichtung gegen Starkregen. Ein erfahrener und engagierter Bauträger hält sein Wissen stets auf dem aktuellsten Stand. Somit können sich seine Kunden darauf verlassen, dass er stets die Best Practice für sie realisiert.

Grund 3: Hochwertige Architektur und stilvolles Design

Auch im Bereich der Architektur gibt es Modeerscheinungen, die nach kurzer Zeit wieder passé sind. Exklusive Bauträger kennen den Unterschied zwischen temporären Trends und zeitlosem Design, das auch nach Jahrzehnten noch gefällt - schließlich verfügen sie über langjährige, fundierte Erfahrung mit unterschiedlichen architektonischen Stilrichtungen. Diese Expertise kann künftige Immobilienbesitzer bei der Entscheidung für ein Design mit dauerhaftem Wohlfühlfaktor unterstützen.

Grund 4: Sicherheit bei Baukosten

Ein weiterer Punkt ist die Sicherheit der Baukosten. Wer ein Bauvorhaben plant, sieht sich mit einer starken Entwicklung der Baukosten und einer sehr hohen Marktvolatilität konfrontiert. Diese Unsicherheit nimmt der Bauträger seinen Kunden ab, da er die Immobilie zum Festpreis verkauft. Damit profitieren künftige Eigenheimbesitzer von einer hohen Kostensicherheit, die von unschätzbarem Wert ist und sie während des gesamten Projekts ruhig schlafen lässt.

Grund 5: Fünf Jahre Gewährleistung auf Bauqualität

Erfahrene Bauträger überzeugen außerdem durch erprobte und standardisierte Konstruktionen sowie Qualitätskontrollen, die ebenfalls einem Standard unterliegen. Zudem kooperieren sie mit einem gewachsenen Netz handwerklicher Fachkräfte, die wiederkehrend in der Region tätig sind. Somit stellt ein guter Bauträger die dauerhafte Qualität der Immobilie sicher und steht gerne mit seinem Namen für die Durchführung der ihm anvertrauten Projekte.

