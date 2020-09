Pflege-Tipps: So bleiben getrocknete Blumen länger schön

bloomon ist bekannt für seine einzigartigen und frischen Blumen-Bouquets. Doch seit diesem Jahr liefert das niederländische Unternehmen auch kunstvoll arrangierte Trockenblumen.

Nach dem Launch der Flowergram Designs, bringt der niederländische Blumenversand ein weiteres, elegantes Trockenblumenprodukt in einem handgefertigten Keramik-Stein auf den Markt: Der Flowerstone von bloomon.

NEU: bloomon Flowerstone

Der Flowerstone ist bloomon's neuestes Arrangement aus getrockneten Blumen. Die Blumen werden hierfür sorgfältig ausgewählt und schonend getrocknet. Das erste Design 'Light Harvest' präsentiert Schwertfarn, Mohn und Artischocke auf elegante Art und Weise.

Mit unterschiedlich großen Steckplätzen bietet der Flowerstone Platz für verschiedenste getrocknete Blumen. Die Keramik wurde nach bloomon's Entwürfen von der Royal Goedewaagen Nederland in Handarbeit gefertigt und ist echtes holländisches Kunsthandwerk. Jeder Standfuß wird traditionell von Hand koloriert und ist ein Unikat. Ob als Geschenk oder für sicher selbst wird der Flowerstone kostenlos und inklusive Sendungsverfolgung mit persönlicher Grußkarte geliefert. bloomon Flowerstone 'Light Harvest' ist ab sofort für 34,95EUR auf www.bloomon.de erhältlich.

Pflege-Tipps: So bleiben Trockenblumen länger schön

Getrocknete Blumen eignen sich nicht nur als Home-Accessoire, sondern bereiten bei richtiger Pflege auch lange Freude. Worauf man achten sollte, damit sie lange schön bleiben, verrät bloomon hier.

1. Trockene Luft

Trockenblumen (der Name verrät es schon) mögen keine Feuchtigkeit, denn sie ziehen Feuchtigkeit an und können faulen. An einem Platz mit trockener Luft fühlen sie sich wohl. Falls Trockenblumen einmal feucht geworden sind, kannst man sie kopfüber an einen warmen, trockenen Platz aufhängen. Die Chancen, dass sie sich erholen, stehen sehr gut.

2. Schatten

Im direkten Sonnenlicht bleichen Trockenblumen schneller aus und verlieren ihre Farbe. Stellst Du sie zum Beispiel auf die Fensterbank, ist ihre Sonnenseite bald ganz blass. An einem Plätzchen, wo die Sonne sie nicht direkt bescheint, bleiben sie länger schön.

3. Staub

Dinge verstauben. Das gilt natürlich auch für Trockenblumen und die sind obendrein noch knifflig abzustauben. Man kann den Staub vorsichtig von den fragilen Blumen pusten. Oder man kann sie, um sie vor dem Dasein als Staubfänger zu schützen, z.B. unter einem schönen gläsernen Gefäß platzieren und ihnen so einen ganz neuen Look geben.

Quelle: bloomon (ots)