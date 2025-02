ADAC rät: Rechtzeitig vorab oder kurzfristig am Handy Vignetten für Skiferien und Faschingstage buchen

Wintersportbegeisterte und Skifans, die in den anstehenden Ferien einen Skiausflug oder Skiurlaub in Österreich oder der Schweiz planen, sollten rechtzeitig an die fällige Autobahnmaut denken. Besonders häufig werden dabei die österreichischen 1-Tages- und 10-Tages-Vignetten für Fahrten in die beliebten Wintersportorte in den österreichischen Alpen benötigt.

Für alle, die nur einen kurzen Skiausflug planen, ist seit zwei Jahren die 1-Tages-Vignette eine kostengünstige und flexible Lösung. Sie ist ideal für Tagesausflüge und spontane Fahrten. Die 10-Tages-Vignette hingegen eignet sich für längere Aufenthalte und schließt in der Regel An- und Abreisewochenende mit ein. Beide Vignetten sind auch noch unterwegs kurzfristig online per Handy im ADAC Mautportal erhältlich.

Sofortige Gültigkeit der Vignetten im ADAC Mautportal

Die 1-Tages-Vignette für Österreich kostet 9,30 Euro, die 10-Tages-Vignette 12,40 Euro. Für die Schweiz gibt es ausschließlich die Jahresvignette zum Preis von 44 Euro oder 40 CHF. Diese und andere klassische Mautprodukte sind grundsätzlich in den ADAC Geschäftsstellen und im ADAC Online-Shop vor Antritt der Reise verfügbar.

Besonders praktisch für Kurzentschlossene: Im ADAC Mautportal ist es möglich, Vignetten noch unmittelbar vor Grenzübertritt mit wenigen Klicks per Handy zu kaufen. Nach dem Kauf sind die Vignetten sofort gültig, sodass keine Wartezeiten entstehen und die Reise ohne Verzögerung verlaufen kann, anders als etwa bei Warteschlangen an hochfrequentierten Reisetagen in grenznahen Raststätten oder Tankstellen.

Achtung bei Gebühren von Graumarktanbietern

Der ADAC warnt ausdrücklich vor dem Kauf von digitalen Mautprodukten bei nicht autorisierten Anbietern. Diese sogenannten Graumarktanbieter schlagen oft bis zu 50 Prozent des Vignettenpreises als Handling- oder Servicegebühr auf. Um sicherzugehen, dass der offizielle Preis und keine zusätzlichen Gebühren bezahlt werden, ist empfehlenswert, die Vignetten bei offiziellen Verkaufsstellen oder direkt über das ADAC Mautportal zu erwerben.

Streckenabschnitte österreichischer Autobahnen mit Ausnahme von der Vignettenpflicht

Auf einigen Autobahnabschnitten in Österreich erfolgt keine Mautkontrolle. Sie ermöglichen eine mautfreie Anreise zu beliebten grenznahen Skigebieten im Bregenzerwald, westlich von Salzburg und südlich von Kufstein, so z.B. in die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental oder nach Kitzbühel-Kirchberg:

Tirol: Inntalautobahn A12 (zwischen der Staatsgrenze bei Kufstein und der Anschlussstelle Kufstein-Süd)

Land Salzburg: Westautobahn A1 (zwischen der Staatsgrenze am Walserberg und der Anschlussstelle Salzburg-Nord)

Vorarlberg: Rheintal/Walgau-Autobahn A14 (zwischen der Staatsgrenze bei Hörbranz und der Anschlussstelle Hohenems)

Produktangebot

Vignetten, sowohl in der digitalen als auch in der Klebe-Version, sind in allen ADAC Geschäftsstellen und im ADAC Online-Shop erhältlich, österreichische Streckenmaut-Tickets sowie 1- und 10-Tages-Vignetten und die Autobahngebühr für Slowenien auch kurzfristig im ADAC Mautportal am PC und mobil am Handy. Sowohl vor Ort in der ADAC Geschäftsstelle wie auch online im ADAC Mautportal sind sie sofort nach dem Kauf oder zum Wunschtermin gültig.

Quelle: ADAC SE (ots)