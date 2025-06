Wie Arbeitgeber heute die richtigen Menschen erreichen

Du suchst neue Mitarbeiter:innen und schaltest wieder eine Anzeige in der Lokalzeitung? Nett gemeint – aber ziemlich 2010. Die digitale Welt hat sich verändert. Und mit ihr auch das, was gute Arbeitgeberkommunikation ausmacht. Wer heute wirklich passende Menschen finden will, braucht mehr als ein Logo, Benefits und den Satz „Wir sind ein dynamisches Team“. Genau hier kommt Evvvolution ins Spiel – eine junge, auf Employer Branding und Social Media Recruiting spezialisierte Agentur aus Brixen in Südtirol.

Gegründet von Leon Dapoz und Simon Wachtler, hilft das achtköpfige Team Unternehmen mit 50 bis 1.200+ Mitarbeitenden dabei, ihre Arbeitgebermarke zu stärken, qualifizierte Bewerber:innen anzusprechen und endlich sichtbar zu werden. Und zwar dort, wo Menschen heute unterwegs sind: auf Social Media.

Von Sichtbarkeit zu Sichtbarkeit als Arbeitgeber

Leon Dapoz und Simon Wachtler teilen seit ihrer Schulzeit eine Begeisterung für Marketing, Technik und Kommunikation. Schon damals bastelten sie in ihrer Freizeit an ersten Social-Media-Auftritten und gestalteten Webseiten für lokale Vereine, Initiativen und Bekannte. Was als Hobby begann, entwickelte sich rasch weiter: Erste Kunden folgten, die Projekte wurden größer – und irgendwann war klar, dass da mehr dahintersteckt.

Gestartet hat Evvvolution damals klassisch: mit Websites, Markenauftritten und Social-Media-Kampagnen für Unternehmen aus Handwerk, Industrie und Dienstleister. Ziel war es, den Außenauftritt zu verbessern – und viele Firmen waren schnell begeistert. Doch bald hörten Leon und Simon immer öfter denselben Satz: „Wir bekommen so viel Aufmerksamkeit – aber wir kommen personell nicht mehr hinterher.“ Die Nachfrage nach professionellem Recruiting wurde immer lauter – und so begann Evvvolution, die bestehenden Social-Media-Strategien auf das Thema Mitarbeitergewinnung zu übertragen.

Anfangs war das gar nicht so einfach: Denn Recruiting funktioniert anders als Produktwerbung und die Zielgruppen sind meist völlig anders. Es geht um Vertrauen, Einblicke und Identifikation. Heute ist Evvvolution nicht nur darauf spezialisiert – sondern ist auch Marktführer in Südtirol, wenn es darum geht, Arbeitgeberkommunikation auf Social Media zeitgemäß und wirksam zu gestalten. Dabei ist Evvvolution ein wachsendes Unternehmen mit einem achtköpfigen Team im Herzen von Brixen – und mit einem klaren Ziel: die digitale Sichtbarkeit und Arbeitgeberattraktivität von Südtiroler Unternehmen aufs nächste Level zu heben.

„Zeigt nicht, was ihr sucht – zeigt, wer ihr seid.“

Karriere beginnt nicht auf Jobportalen, sondern auf dem Smartphone. Wer heute über neue Stellenangebote stolpert, scrollt gerade durch Instagram, schaut ein Video auf TikTok oder liest Beiträge auf LinkedIn. Klassische Recruiting-Strategien erreichen in dieser Welt kaum noch Leute – geschweige denn die passenden.

Evvvolution bringt frischen Wind ins Spiel. Kein glattgebügelter Content, keine austauschbaren Phrasen – sondern echte Einblicke in die Unternehmenskultur. Was zählt, ist Persönlichkeit, Haltung, Humor, Mut. Und eine Strategie, die aus Sicht der Zielgruppe gedacht ist.

Social Media kann mehr als Likes – wenn man’s richtig macht

Die Agentur erstellt allerdings keine generischen Anzeigen mit Stock-Fotos und animierten Logos. Stattdessen entsteht Content, der hängen bleibt: Testimonial-Videos von Mitarbeitenden, Behind-the-Scenes-Reels, Recruiting-Clips mit Persönlichkeit. Authentische Geschichten – nicht auf Hochglanz poliert, sondern zum Greifen nah.

Gerade jüngere Zielgruppen springen auf diese Inhalte an, weil sie das Unternehmen als Ganzes spüren – nicht nur die Aufgabenbeschreibung. Auch Fachkräfte mit Erfahrung sind empfänglich für Inhalte, die Vertrauen schaffen. Ein Video von einem echten Kollegen sagt mehr als zehn Bulletpoints auf einer Stellenanzeige.

Recruiting 2025: 5 Tipps, die wirklich etwas bringen

1. Die richtige Plattform wählen: Nicht jede Plattform eignet sich für jede Art von Stelle und nur die präzise Wahl stellt sicher, dass man wirklich dort erscheint, wo sich die passenden Talente aufhalten. Als Orientierung gilt:

2. Bewerbung direkt per Social Media ermöglichen: Je einfacher, desto besser. Kurze Formulare direkt integriert in Facebook und Instagram, keine komplizierte Weiterleitung. Wir implementieren Systeme, die automatisch mit Tools wie Personio, Onboard.org oder SAP SuccessFactors verknüpft sind – so kommt jede Bewerbung dort an, wo sie hin soll.

3. Videos nutzen – aber richtig: Video-Content schlägt jedes Bild. Warum? Weil er Vertrauen schafft, Persönlichkeit zeigt und Nähe aufbaut. Das können einfache Selfie-Videos sein oder kurze Clips aus dem Arbeitsalltag. Hauptsache echt. Hauptsache nicht steif.

4. Gezieltes Targeting nutzen: Social Media ist nicht nur Bühne, sondern auch Werkzeug. Wir können Anzeigen so schalten, dass sie nur Menschen im Umkreis von 20 km, mit bestimmten Interessen, Jobprofilen oder sogar Sprachen ausgespielt werden. Das reduziert Streuverluste – und erhöht die Relevanz.

5. Karrierewebseiten als zentrale Anlaufstelle: Social Media sorgt für Aufmerksamkeit, aber entschieden wird auf der Website. Dort sollten Bewerber:innen sehen: Was bietet dieses Unternehmen? Was unterscheidet es von anderen? Was macht es besonders? Karrierewebseiten sind mehr als Joblisten – sie sind Bühne, Argument und Einladung zugleich.

Warum das funktioniert – und was es verändert

„Viele Unternehmen bieten tolle Arbeitsbedingungen“, sagt Leon Dapoz. „Aber es weiß einfach niemand.“ Genau das will Evvvolution ändern: Sichtbarkeit schaffen für das, was Unternehmen intern längst leben. Employer Branding ist dabei nicht nur ein Buzzword, sondern eine echte strategische Maßnahme, die sich messbar auf Recruiting und Außenwahrnehmung auswirkt. „Wir wollen keinen Social-Media-Brei produzieren“, ergänzt Simon Wachtler. „Sondern Content, der sich abhebt, der auffällt – und bei dem junge Menschen sagen: Dort würd ich arbeiten.“ Das funktioniert, weil das Team von Evvvolution selbst Teil dieser Zielgruppe ist – jung, digital aufgewachsen, vernetzt. Man spürt in der Zusammenarbeit schnell, dass hier jemand nicht nur einen Trend bedient, sondern weiß, was auf den Plattformen 2025 wirklich zieht.

Fazit: Es braucht mehr als eine gute Stelle – es braucht ein gutes Bild davon

Social Recruiting ist kein Allheilmittel. Aber es ist ein entscheidender Schritt, um die Sichtbarkeit dort zu schaffen, wo Menschen heute Entscheidungen treffen. Es ist der Unterschied zwischen „Wir suchen einen Tischler“ und „Hier bekommst du ein Umfeld, das dich wachsen lässt. Und genau das ist es, was wir bei Evvvolution mit unseren Kunden aufbauen: digitale Arbeitgebermarken mit Charakter, Klarheit und Kante. Wer das ernst meint, darf nicht nur suchen. Sondern muss auch zeigen, wer er ist.“

Quelle: Evvvolution GmbH (ots)