Diese Putztechniken zahlen sich aus – was du als Handwerker wissen musst

Ob Innenputz, Außenfassade oder dekorative Edelputze: Wer als Handwerker die richtigen Techniken beherrscht, kann nicht nur hochwertiger arbeiten, sondern auch deutlich mehr verdienen. Denn die meisten Kunden sind bereit, für saubere Ausführung und besondere Optik mehr zu zahlen.

Viele Betriebe unterschätzen, wie stark sich die Putztechnik auf die Wertigkeit eines Bauprojekts auswirkt. Mit etwas Know-how und dem richtigen Material lassen sich echte Wow-Effekte erzielen – und das zu sehr guten Margen. Dieser Beitrag verrät, welche Putztechniken besonders gefragt sind und wie du dich vom Wettbewerb abhebst.

Klassische Techniken der Handwerksbranche

Die traditionellen Putztechniken, die schon in der Antike genutzt wurden, erfreuen sich auch in der heutigen Zeit noch großer Beliebtheit. Dazu gehören unter anderem die Encausto-Techniken, die vor allem aufgrund ihrer minimalistisch-klaren Effekte begeistern. Sie kombinieren handwerkliches Geschick mit modernem Design, geben jeder Wand eine einzigartige Optik und bestechen durch schlichte Eleganz. Techniken dieser Art überdauern jeden kurzlebigen Trend und schaffen äußerliche Werte, die bleiben.

Gerade Menschen, die einen Blick für stilistisch hochwertige Ergebnisse haben, bevorzugen echte Handwerkskunst, bewährte Arbeitstechniken und naturbelassene Materialien. Handwerker, die dies verinnerlichen und ihre Angebote und Leistungen auf eine anspruchsvolle Zielgruppe ausrichten, heben sich von der Konkurrenz und können ihren Kunden hervorragende Ergebnisse liefern.

Die Bedeutung klassischer Verputztechniken für das moderne Handwerk

Es gibt eine Reihe von modernen Techniken beim Verputzen von Wänden oder Fassaden, die für kurze Zeit angesagt sind, oft aber schnell auch wieder an Bedeutung verlieren. Angesichts dessen entscheiden sich Architekten, Bauherren und Auftraggeber zunehmend dafür, sich den klassischen Gestaltungsarten zuzuwenden.

Stilbewusste Menschen wissen, dass zeitlose Eleganz gegenüber kurzlebigen Trends immer zu bevorzugen ist. Für Handwerksbetriebe ist es deshalb eine ratsame Investition, sich in klassischen handwerklichen Gestaltungskünsten und antiken Techniken weiterzubilden, da davon auszugehen ist, dass sie auch in Zukunft stark nachgefragt werden.

Gefragte Putztechniken und beliebte Materialien

Aktuell sind vor allem minimalistische Gestaltungsformen heiß begehrt. Sie zeichnen sich durch feine Strukturen, eher dezente Effekte und helle Farbgebungen aus. Dadurch erzeugen sie ein ruhiges, klares Bild, das nicht überladen wirkt. Die visuell klare Struktur einer minimalistisch verputzten Wand schafft ein edles und entspannendes Ambiente und eine harmonische Atmosphäre. Minimalistische Gestaltungsformen sind sowohl in privat als auch gewerblich genutzten Räumen zu finden.

Materialien, die in diesem Kontext gerne eingesetzt werden, umfassen insbesondere Naturkalk, hydraulischen Kalk, Marmorini und Stucchi. Im Hinblick auf die Farbgebung gelten vor allem sanfte und harmonische Töne als ansprechend. Zartes Apricot, ein dezentes englisches Grün und ähnliche Schattierungen wirken natürlich und warm. Sie verleihen Räumen einen speziellen Charakter, der nicht aufdringlich ist.

Wie lassen sich moderne und dekorative Techniken im Putz erlernen?

Putztechniken lassen sich schrittweise erlernen. Empfehlenswert ist es, sich eine individuelle Kollektion anzueignen, die sich an aktuellen Trends, Gestaltung sowie an Farbwelten orientiert, die auf die Zielgruppe abgestimmt sind. Betriebe aus dem handwerklichen Spektrum haben dadurch die Chance, ihre einzigartige Handschrift bei ihrer Arbeit einzubringen und so mit Alleinstellungsmerkmalen zu punkten. Wer eine individuelle Kollektion erstellen möchte, erhält durch die Zusammenarbeit mit Seminaranbietern die Chance hierzu. So ist es möglich, neue Gestaltungskonzepte zu entwickeln und sich gegenüber potenziellen und bestehenden Kunden gezielt zu positionieren.

Gute Leistung und höhere Preise – so argumentieren Handwerksbetrieb gegenüber Kunden

Der Begriff der Handwerkskunst kommt nicht von ungefähr, denn ist das richtige Zusammenspiel aus Können, Erfahrung und hochwertigen Materialien gegeben, können Handwerker künstlerisch hochwertige und langlebige Werte schaffen, die optisch überzeugen. Moderne Farbkollektionen, biologische Materialien und das Beherrschen antiker Techniken sind wesentliche Grundlagen für das Schaffen von Einzelstücken. So wird aus einer Wand oder einer Fassade mehr als nur ein Gebäudebestandteil, und die Wandgestaltung erzeugt ein wahres Unikat.

Für Leistungen dieser Art bezahlen Kunden meist bereitwillig auch höhere Preise, denn sie wissen, dass das Ergebnis am Ende mehr als nur den reinen Materialwert umfasst. Und zufriedene Auftraggeber behalten Handwerker positiv im Gedächtnis, empfehlen ihn weiter und beauftragen ihn immer wieder, da sie wissen, dass sie verlässliche Qualität erwarten dürfen.

Quelle: Arti Decorative GmbH (ots)