Traum-Abitur: Wie Leon Migge Oberstufenschülern mit stressfreiem Lernen zu besseren Noten und mehr Freizeit verhilft

Die Abiturnote stellt die Weichen für das ganze Leben - doch sollen die Schüler deshalb bis spät in die Nacht am Schreibtisch sitzen? Um Oberstufenschülern das Lernen zu erleichtern und ihnen stressfrei gute Noten zu ermöglichen, hat Leon Migge ein Coaching entwickelt, das wissenschaftliche Lerntechniken mit Strategien zu Zeitmanagement und Konzentrationsfähigkeit verbindet. Hier erfahren Schüler und Eltern, wie sich Schule und Freizeit problemlos unter einen Hut bringen lassen.

Es kommt häufig vor, dass sich Oberstufenschüler selbst stark unter Druck setzen, weil sie bessere Noten erreichen wollen. Sie haben hohe Ziele und opfern ihnen einen großen Teil ihrer Freizeit. Wenn das Auswendiglernen und das Lösen vieler Übungsaufgaben aber keine besseren Noten bringt, ist die Enttäuschung groß und darunter leidet natürlich die Motivation.

"Die Eltern raten ihren Kindern an dieser Stelle oft, die Dinge ein wenig entspannter angehen zu lassen - und das ist an sich kein schlechter Rat. Aus eigener Erfahrung weiß allerdings auch jeder, dass Kinder in diesem Alter kaum auf ihre Eltern hören", sagt Abitur-Coach Leon Migge. "Wenn ein Schüler aber trotz des Lernens nicht die gewünschten Erfolge erzielt, wird sich das zwangsläufig negativ auf sein Selbstbewusstsein auswirken. Er wird zunehmend Schwierigkeiten haben, das Gelernte in der Prüfung abrufen zu können. Am Ende ist er davon überzeugt, dass ihm von vornherein bestimmte Grenzen gesetzt sind."

"Wenn wir mit wissenschaftlichen Methoden Struktur in das Lernen bringen, können wir mehrere Probleme gleichzeitig lösen: Der zeitliche Aufwand verringert sich, die Freude am Lernen steigt und die Noten werden nachhaltig besser", fügt der Abitur-Coach hinzu. Leon Migge hat sein Abitur in Bayern mit 1,0 abgelegt und seinen Mitschülern schon zu dieser Zeit effiziente Lerntechniken vermittelt. Nach einer intensiven Beschäftigung mit dem Themenkomplex stand für ihn sein beruflicher Weg fest. Heute unterstützt er als Abitur-Coach Oberstufenschüler mit einem eigens entwickelten System beim stressfreien Lernen und nimmt ihnen Selbstzweifel, Druck und Prüfungsangst. Mehr als 200 Schülern konnte Leon Migge bereits zu einem Abitur mit Bestnote verhelfen und ihnen dadurch die Türen zum gewünschten Studiengang und zur Traumkarriere öffnen.

Diese Methoden setzt Leon Migge für das stressfreie Lernen ein

"Die Oberstufenschüler, die unsere Hilfe suchen, sind meist nicht leistungsschwach, sie wissen aber, dass ihre Noten für den gewünschten Weg nicht ausreichen und wollen auf keinen Fall auf einen Plan B ausweichen", erzählt Leon Migge. "Wir führen zunächst ein Gespräch mit Eltern und Schülern, in dem wir unsere Methoden und Strategien offenlegen. Unser Angebot ist keine Nachhilfe, bei uns stehen vielmehr Kompetenzen im Mittelpunkt, weil sie ein viel größerer Hebel sind. Mit unseren Lerntechniken werden die Schüler entspannter und bekommen schon bald mehr Selbstbewusstsein. Für die Eltern ist das in der Regel ein überzeugender Ansatz, weil es für sie nicht nur um die Noten, sondern das Glück ihrer Kinder geht."

Leon Migge bietet den Oberstufenschülern ein digitales Coaching mit intensiver Betreuung an, wobei sich die neuen Techniken einfach und nachhaltig umsetzen lassen. Zum einen dreht es sich um Methoden des Gehirn-optimierten Lernens, die Effizienz in die Sache bringen, weil sie für ein besseres Verständnis sorgen und langfristiges Merken ermöglichen. Zum anderen beschäftigt sich das Coaching mit dem Thema Motivation. "Viele Eltern denken, dass sich das Kind eben anstrengen muss, um das Ganze durchzuziehen", erklärt Leon Migge. "Motivation und Disziplin sind aber systematisch erlernbare Fähigkeiten, an denen wir kontinuierlich arbeiten. Der Schüler ändert seinen Blick auf die Schule: Er entwickelt Freude und hat Spaß am Lernen."

Ein weiterer entscheidender Punkt ist für Leon Migge das Zeitmanagement, das vor allem in der Klausuren-Phase wichtig wird: Der Schüler bekommt Struktur in seinen Alltag, sodass konstantes Lernen leichter wird. Für die Klausur selbst gibt es ebenfalls bestimmte Techniken, denn viele Schüler scheitern daran, ihr vorhandenes Wissen richtig aufs Papier zu bringen. Wer wirklich konstant gute Noten bekommen möchte, muss Erwartungen verstehen und exakt umsetzen können. Das Coaching wird durch Live-Calls abgerundet, in denen der Schulalltag besprochen werden kann. Gibt es ein Problem mit einem Lehrer, weil er seine Schüler vielleicht schlecht auf die Klausuren vorbereitet, vermittelt Leon Migge umfassendes Know-how zur Lehrerkommunikation. Insgesamt führt das Coaching nicht nur zu besseren Noten, sondern auch zu mehr Freizeit. Wir können uns leicht vorstellen, dass die gewonnene Zeit zu einer weiteren Entspannung und einem zusätzlichen Motivationsschub beiträgt.

Praxisbeispiel: Emily will unbedingt Medizin studieren

Dass die Methoden von Leon Migge funktionieren, zeigen die Beispiele zahlreicher zufriedener Schüler. Eine von ihnen ist Emily. Sie wurde in der elften Klasse über Social Media auf den Abitur-Coach aufmerksam, weil sie mit ihren Noten unzufrieden war. Sie hatte einen Durchschnitt von 2,2 und benötigte 1,0 bis 1,3 für das Medizinstudium, wenn sie eine lange Wartezeit vermeiden wollte. Vor dem Coaching hatte sie vor jeder Klausur sehr viel gelernt, doch die Noten fielen nicht entsprechend aus. Mit der neuen Lerntechnik brachte bereits die erste Klausur eine ordentliche Verbesserung. Am Ende des Halbjahres lag sie bei 1,5 und ihr Abiturschnitt betrug schließlich 1,2. Dem Medizinstudium stand damit nichts mehr im Weg.

Wie Leon Migge zum Abitur-Coach wurde

Leon Migge ging in Bayern zur Schule und vermutlich wäre er nicht zum Abitur-Coach geworden, wenn er in der Mittelstufe ein besserer Schüler gewesen wäre. Mit Beginn der Oberstufe sagte er sich, dass es so nicht mehr weitergehen konnte - schließlich hatte er hochgesteckte Ziele. Um eine tiefgreifende Änderung herbeizuführen, befasste er sich mit verschiedenen Lerntechniken, die erstaunlich schnelle Erfolge brachten. Seine Mitschüler wurden auf den plötzlichen Wandel aufmerksam, baten ihn um seine Unterstützung und konnten ihre Noten mit seiner Hilfe ebenfalls deutlich verbessern. Das brachte Leon Migge auf den Gedanken, sich beruflich mit dem stressfreien Lernen zu beschäftigen. Er legte sein Abitur mit 1,0 ab und entwickelte im Anschluss sein Coaching. "Das Schöne an unseren Methoden ist, dass sie einen ein Leben lang begleiten. Sie nützen einem später auch im Studium und letztlich in allen Lebensbereichen", so Leon Migge abschließend.

