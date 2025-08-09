Billig oder hochwertig? So entlarvt man schlechte Wandmaterialien vor dem Kauf

Ob Neubau, Renovierung oder Interior-Upgrade: Wer bei Putz, Tapete oder Farbe spart, zahlt am Ende oft doppelt. Denn was im Baumarktregal noch ansprechend wirkt, entpuppt sich in der Praxis schnell als anfällig für Risse, Verfärbungen oder Schimmelbildung. Doch woran erkennt man Qualität, bevor die Wand streikt?

Gerade bei Wandmaterialien zählt mehr als nur Optik; entscheidend ist, was drinsteckt. Im folgenden Beitrag erfahren Sie, wie man minderwertige Produkte erkennt, worauf es bei der Materialauswahl wirklich ankommt und wie man langlebige Ergebnisse erzielt, ohne sich vom Preis blenden zu lassen.

Woran sich bereits vor dem Kauf zeigt, ob Wandmaterial von minderwertiger Qualität ist

Gute Produkte haben grundsätzlich ihren Preis. Darüber hinaus lässt sich auch an anderen Merkmalen beim Kauf erkennen, ob das Material hochwertig ist oder nicht. Der Geruch, die Farbe und die Dichte verraten viel über die Qualität. Die Produkte sollten eine cremige und homogene Struktur haben. Der Geruch muss möglichst neutral sein. Die Kalk Kasein Farbe von Arti Decorative beispielsweise besteht aus Ricotta und Pozzolana Bianca. Diese Farbe hat einen besonders natürlichen und angenehmen Geruch.

Welche Schäden und Mängel bei minderwertigen oder ungeeigneten Materialien häufig auftreten

Günstige Baumaterialien sind oft nicht auf die Umweltbedingungen abgestimmt. Gerade bei Tapeten kann das zu Problemen führen, wenn sie nicht atmungsaktiv sind und dadurch die Schimmelbildung fördern. Ist die Raumtemperatur im Sommer extrem heiß und im Winter sehr kalt, bildet sich Kondensat. Die Folge ist, dass sich die Tapeten von der Wand lösen.

Schlechte Wandgestaltungsprodukte wirken sich zudem unmittelbar auf die Qualität der Raumluft aus. Das ist zum einen unangenehm, weil niemand eine stickige, übel riechende Luft einatmen möchte. Zum anderen ist es gesundheitsgefährdend. Genau deshalb werden in italienischen Krankenhäusern beispielsweise nur besonders reine Materialien eingesetzt. Es gilt dort als äußerst wichtig, dass die kranken Menschen ein gesundes Raumklima haben. Bei hochwertigen Wandgestaltungsprodukten geht es also nicht nur um die Optik, sondern auch darum, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.

Worauf es bei hochwertigen Wandmaterialien ankommt

In Deutschland kommen viele Produkte in den Handel, die zwar schnell entwickelt werden, dafür aber auf den Baustellen noch nie ausgiebig getestet wurden. Wenn das Material zu Versuchszwecken lediglich auf einer kleinen Platte verspachtelt wird, lassen sich kaum Aussagen über die Qualität treffen. Ob das Produkt die Anforderungen langfristig wirklich erfüllt, zeigt sich erst beim Dauereinsatz auf den Baustellen. Daher sollten die Käufer nicht so sehr auf die Marketingbotschaften achten, sondern echte Referenzen erfragen. Hochwertige Materialien werden meist seit vielen Jahren weltweit auf großen Baustellen eingesetzt und Architekten und Handwerker bürgen für ihre Qualität.

Wer glaubt, dass er hochwertige Wandmaterialien bekommt, ohne tief in die Brieftasche greifen zu müssen, liegt vermutlich falsch, denn Hersteller von Billigprodukten setzen naturgemäß nicht auf Qualität.

Fazit

Wer bei Wandmaterialien allein auf den Preis achtet, riskiert langfristige Schäden und gesundheitliche Belastungen. Qualität zeigt sich nicht nur in der Optik, sondern vor allem in der Zusammensetzung, Verarbeitung und Belastbarkeit eines Produkts. Minderwertige Materialien führen oft zu Schimmelbildung, schlechter Raumluft oder instabilen Oberflächen – mit teuren Konsequenzen. Deshalb lohnt es sich, schon beim Kauf genau hinzusehen, auf Referenzen zu achten und gegebenenfalls in bewährte, hochwertige Lösungen zu investieren. Nur so entsteht nicht nur ein schönes, sondern auch ein dauerhaft gesundes und stabiles Raumklima.

Quelle: Arti Decorative GmbH (ots)