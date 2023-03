Wie man einen Fußboden aus Porzellan-Feinsteinzeug für Außenbereiche auswählt

Um einen zeitbeständigen Fußboden für Außenbereiche auszuwählen, müssen die Eigenschaften des Materials berücksichtigt werden, aus denen der Fußboden selbst besteht, und sie den Anforderungen des Standortes im Freien anpassen. Ein Fußboden aus Porzellan-Feinsteinzeug für eine Terrasse wird z. B. unterschiedliche Eigenschaften im Vergleich zu einer Verkleidung für Schwimmbecken aufweisen. Bevor man einer Art den Vorzug gibt, muss man die Merkmale dieser Fußboden kennen sowie wissen, an welche Umgebungen sie sich am besten anpassen. Hier werden die erforderlichen Informationen zur Orientierung zwischen den verschiedenen Fußbodenarten für Außenbereiche in Porzellan-Feinsteinzeug angeführt.

Alle Merkmale des glanzvollen Porzellan-Feinsteinzeug für Außenbereiche Je nach dem Verwendungszweck weist das Feinsteinzeug unterschiedliche Merkmale auf, sehen wir uns an, welche diese sind: Porzellan-Feinsteinzeug für Balkone: Zu den Eigenschaften des Fußbodens für Außenbereiche zählt die Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse. Die Fließen aus Feinsteinzeug eignen sich bestens für Außenbereiche, denn sie sind gegen Temperaturschwankungen ausgezeichnet geeignet. Deren ästhetische Eigenschaften werden beibehalten, wenn sie der Sonne, dem Wind, dem Hagel und dem Regen ausgesetzt sind. Das Risiko eines Fußbodens in einem Außenbereich besteht nämlich gerade darin, dass sich der Belag in kurzer Zeit zersetzt. Diesbezüglich können auch geringfügige Stöße durch Vasen oder die ständige Begehung die Unversehrtheit des Fußbodens beeinträchtigen und ruinieren. Das Feinsteinzeug ist andererseits ein Material, das auch diese kleinen Stöße ohne Schäden aushält. Einige Bearbeitungen führen zudem dazu, dass das Feinsteinzeug zu einem rutschfesten Material wird, das auch im Falle von Regen problemlos begehbar ist, ohne das sich Unfälle ereignen. Porzellan-Feinsteinzeug für Terrassen: Das Feinsteinzeug für Fußböden von Terrassen weisen dieselben Merkmale wie jenes für Balkone auf. Es ist also gegen hohe und niedrige Temperaturen beständig, ist rutschfest und hält die Schläge gut aus. Auf den Terrassen sind zudem immer öfters verschiedene Arten von Fließen gefragt, die man in derselben Umgebung verlegt, um Farbverzierungen und verschiedene Fantasiemotive zu schaffen. Im Vergleich zu einem Balkon ist nämlich viel mehr Raum vorhanden, wobei man Fließen in Einheitsfarbe, eine Harzoptik oder ein Porzellan-Feinsteinzeug in der typischen Vietri-Optik mit kräftigen Farben für Dekorationen in Anlehnung an Meer und Natur auswählen kann. Bei der Auswahl von verzierten Fließen ist die Widerstandsfähigkeit von Feinsteinzeug von noch größerer Bedeutung, da ja die Verzierung durch Kratzer oder Zersplitterungen die Gefahr läuft, zerstört zu werden. Überzüge aus Feinsteinzeug für Schwimmbecken: Die Eigenschaften der Fließen aus Feinsteinzeug für Terrassen und Balkone eignen sich auch für den Überzug der Fußböden und Wände eines Schwimmbeckens. Die Wasserundurchlässigkeit bei Regen gilt auch für das Wasser eines Schwimmbeckens. Es finden also keine Probleme mit Infiltrationen innerhalb der Fließen statt, selbst wenn sie sich ständig mit dem Wasser in Berührung befinden. Das Feinsteinzeug ist auch gegen chemische Produkte von Reinigungsmitteln widerstandsfähig, sofern sie für diese Art von Kacheln geeignet sind. Während der Reinigung oder Wartung des Schwimmbeckens muss man nämlich darauf Acht geben, keine ätzende Produkte für die Fließen zu verwenden, um deren Oberfläche nicht zu beschädigen. Es wird empfohlen, immer den Inhalt auf der Flasche des Produkts zu überprüfen, um sich zu vergewissern, dass die Formel der chemischen Stoffe nicht die Fließen angreift. Feinsteinzeug für Außenbereiche: die Farbgebung Die Auswahl der Farben für die Fließen aus Feinsteinzeug kann nicht dem Zufall überlassen werden. Die Trends gehen in Richtung einer Übereinstimmung der Farben im Einklang mit jenen der Innenbereiche, um fast einen einwandfreien Übergang zwischen Innen- und Außenbereiche zu erzeugen (zuweilen verwendet man innen und außen dieselben Fußböden). Die einzige Ausnahme bildet der Rutschigkeitsgrad, weshalb der Fußboden im Innenbereich glätter sein kann, während jener im Außenbereich rutschfeste Eigenschaften aufweist. Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor bei den Farben für Fußböden im Außenbereich ist die Tatsache, dass sich der Fußboden bei Sonneneinstrahlung bei der Begehung nicht übermäßig erwärmt: Ein dunkler Fußboden wird zu heiß, z. B. in einem Bereich in der Nähe eines Schwimmbeckens, um betreten zu werden. Man soll am besten einen hellen Fußboden auswählen, der das Licht besser reflektiert und somit dazu führt, dass sich die Oberfläche weniger aufheizt und die Begehung erleichtert wird. Die Farben sollten jedoch auf jeden Fall nicht zu hell sein, z. B. weiß, weil dadurch der Fußboden zu sehr die Sicht blendet und störend wirken kann. ----