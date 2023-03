Wie wählt man die richtige Verpackung für sein Produkt?

Eine gute Verpackung ist für den erfolgreichen Transport, Versand und Verkauf Ihres Produkts von entscheidender Bedeutung. Sie dient in erster Linie dazu, den Artikel während des Transports oder der Lagerung zu schützen und ihn darüberhinaus in den Regalen hervorzuheben. Bei den vielen verschiedenen Verpackungsmöglichkeiten auf dem Markt kann es jedoch schwierig sein, die richtige Wahl für Ihr Produkt zu treffen.

Um Ihnen die Wahl der effektivsten Verpackung für Ihre Bedürfnisse zu erleichtern, finden Sie im Folgenden die wichtigsten Faktoren, auf die Sie achten sollten - vom Material und der Größe der Verpackung bis hin zu ihrem Design und ihrer Druckqualität. Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die bestmögliche Verpackungs Entscheidung für Ihre Produktverpackung treffen!

Recherchieren Sie die Marken

Ihre erste Aufgabe sollte es sein, einen zuverlässigen Hersteller zu finden, der hochwertige Verpackungslösungen anbietet. Es macht keinen Sinn, an dieser Stelle zu sparen und mit einer minderwertigen Verpackung zu enden, die beim Transport auseinanderfällt oder Ihre Waren verbeult und beschädigt.

Eine schnelle Google-Suche sollte Ihnen viele Möglichkeiten aufzeigen, aber lesen Sie sich unbedingt einige Kundenrezensionen durch, bevor Sie sich für ein bestimmtes Unternehmen entscheiden. Sobald Sie einen seriösen Hersteller gefunden haben, können Sie Ihren Verpackungsbedarf im Detail besprechen. Seriöse Hersteller von Verpackungslösungen verfügen im Regelfall über ein breites Wissensspektrum bezüglich Verpackungen jeglicher Produkte, von dem Sie bei der Suche nach Ihrer idealen Verpackung nur profitieren können.

Suchen Sie also auch nach Marken, die sich auf die von Ihnen benötigten Verpackungsarten spezialisiert haben. Wenn Sie zum Beispiel einen bewährten Hersteller suchen, der weiß, wie man effektive PE-Verpackungen herstellt, dann gibt es zum Beispiel die Firma KRUS. KRUS ist auf die Herstellung von Folienverpackungen spezialisiert. Das Unternehmen ist führend auf seinem Gebiet und hat jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden aus der ganzen Welt.

Wählen Sie das Material

Einer der wichtigsten Faktoren bei der Auswahl einer Produktverpackung ist das Material. Schließlich ist das Material entscheidend dafür, wie gut die Verpackung Ihre Waren vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Licht oder Stößen schützt.

Im Idealfall sollten Sie ein Material wählen, das stabil und haltbar, aber auch leicht ist, damit Ihr Endprodukt nicht zu viel Gewicht hat. Zu den beliebtesten Verpackungsmaterialien gehören Kunststoff, Karton und Papier.

Papier ist eine sehr kostengünstige Lösung, bietet aber kaum Schutz vor Feuchtigkeit oder Stößen. Pappe ist da schon eine bessere Lösung als Papier. Sie kann zum Schutz von leichten und schweren Produkten verwendet werden. Allerdings ist Pappe weniger stabil als Kunststoff und kann somit auch leichter beschädigt werden als ebendieser.

Die haltbarste Option ist in jedem Fall Kunststoff, auch wenn Kunststoff von allen genannten Materialien die am wenigsten umweltfreundliche Variante darstellt. Wenn Sie und Ihre Kunden Wert auf Nachhaltigkeit legen, sollten Sie sich für Kunststoffverpackungen aus recycelten Materialien entscheiden.

Berücksichtigen Sie die Größe

Die Größe Ihrer Verpackung ist ebenfalls ein wesentlicher Faktor, da Sie sicherstellen wollen, dass sie groß genug ist, um Ihr Produkt sicher zu halten, aber nicht so groß, dass sie unnötiges Gewicht oder Volumen zu dem eigentlichen Produkt hinzufügt.

Es gibt zwei Hauptarten von Verpackungen - genannt Primär- oder Sekundärverpackungen. Die Primärverpackung ist die Verpackung, die tatsächlich mit dem Produkt in Berührung kommt, z. B. ein Karton, eine Luftpolsterfolie oder eine Flasche. Sekundärverpackungen werden verwendet, um mehrere Produkte zusammenzufassen oder zusätzlichen Schutz zu bieten, z. B. einen Umkarton oder eine Umhüllung.

Sie müssen entscheiden, ob Sie eine Primär- oder eine Sekundärverpackung (oder beides) wünschen, und dann die richtige Größe für Ihre Bedürfnisse wählen. Es lohnt sich auch, darüber nachzudenken, wie einfach die Verpackung zu öffnen und zu schließen ist, da sich dieser Vorgang nachhaltig auf das Kundenerlebnis auswirkt. Wer ist schon daran interessiert ein Produkt wie beispielsweise Aufschnitt zu kaufen, diesen dann aber nicht vernünftig öffnen und auspacken zu können? Genau, mit großer Wahrscheinlichkeit niemand.

Berücksichtigen Sie die Lagerungsbedingungen

Bei der Auswahl der Produktverpackung müssen Sie auch berücksichtigen, wo und wie das Produkt gelagert werden soll. Wenn Sie zum Beispiel Lebensmittel verkaufen, müssen Sie sicherstellen, dass die Verpackung niedrigen Temperaturen oder Feuchtigkeit standhält.

Wenn Sie hingegen davon ausgehen, dass Ihre Produkte über einen längeren Zeitraum im Freien gelagert werden, müssen Sie sicherstellen, dass die Verpackung ausreichenden Schutz vor UV-Strahlen und anderen Umweltfaktoren bietet. Durch bestimmte Zusätze wie UV-Stabilisatoren, können die Hersteller von Verpackungen Materialien wie Kunststoffgranulat so anreichern, dass dieser Schutz ideal gewährleistet wird.

Denken Sie über das Design nach

In den meisten Fällen ist die Verpackung das erste, was potenzielle Kunden sehen, wenn sie ein Geschäft betreten. Umso wichtiger also, dass sie Ihre Verpackung auffällig und attraktiv gestalten. Das Design der Verpackung sollte das allgemeine Branding Ihres Unternehmens widerspiegeln.

Wenn Sie zum Beispiel Luxuswaren verkaufen, müssen Sie sicherstellen, dass die Verpackung auch der Waren entsprechend luxuriös aussieht. Wenn Sie hingegen umweltfreundliche Produkte verkaufen, sollten Sie sich für nachhaltige Materialien und ein minimalistisches Design entscheiden.

Neben dem allgemeinen Erscheinungsbild der Verpackung müssen Sie sich auch Gedanken über das Layout machen und darüber, wie einfach es für die Kunden ist, die benötigten Informationen zu finden. So sollte auf der Verpackung klar angegeben sein, um welches Produkt es sich handelt und was es bewirkt, und sie sollte ein Bild oder eine Illustration enthalten.

Beachten Sie die Druckqualität

Auch die Druckqualität ist von entscheidender Bedeutung, da sie sich direkt auf das Gesamtbild der Verpackung auswirkt. Wenn Sie mit einem begrenzten Budget arbeiten, könnten Sie natürlich versucht sein, beim Druck zu sparen und sich für die billigste Variante zu entscheiden.

Dies ist jedoch in der Regel ein falscher Weg, da ein minderwertiger Druck Ihre Verpackung billig und unprofessionell aussehen lässt. Es lohnt sich daher, etwas mehr Geld auszugeben, um einen hochwertigen Druck zu erhalten, der Ihre Verpackung beeindruckend aussehen lässt und Ihre Kunden - oder die, die es noch werden wollen - zu begeistern.

Schlussfolgerung

Die Wahl der richtigen Verpackung für Ihr Produkt ist entscheidend, wenn Sie Ihre Waren schützen und einen guten Eindruck bei potenziellen Kunden hinterlassen wollen. Achten Sie bei Ihrer Entscheidung auf das Material, die Größe und das Design der Verpackung sowie auf die Druckqualität.

Das Wichtigste ist, dass Sie mit einem seriösen Hersteller zusammenarbeiten, dem Sie vertrauen können und der hochwertige Verpackungslösungen anbietet. Solange Sie einen Hersteller finden, der alle Ihre Anforderungen erfüllt, können Sie sicher sein, dass Sie eine Verpackung erhalten, die gut aussieht und ihre Aufgabe erfüllt! Viel Erfolg!

