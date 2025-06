Beautyholic: Automatisierte Kundengewinnung für Kosmetikerinnen

Wie gelingt es Kosmetikerinnen, ihre Terminkalender dauerhaft zu füllen? Gemeinsam mit ihrem Team unterstützt Banu Suntharalingam von Beautyholic Studioinhaberinnen dabei, automatisiert mehr Kunden zu gewinnen. Worauf es dabei ankommt, verrät die Expertin in diesem Artikel.

Viele Kosmetikerinnen kennen das Dilemma: Sie möchten ihre Kundenzahl steigern – doch im hektischen Studioalltag zwischen Kundenbetreuung, Behandlungen und Studioorganisation fehlt oft die Zeit für eine gezielte Kundengewinnung. Die Folge: Der Terminkalender ist mal voll, mal leer – Planungssicherheit sieht anders aus. Meist fehlt es nicht an Qualität oder Engagement, sondern an einem klaren System, das regelmäßig neue Buchungen sichert. „Viele Studioinhaberinnen arbeiten rund um die Uhr – und schaffen es dennoch nicht, ihren Terminkalender dauerhaft zu füllen“, sagt Banu Suntharalingam von Beautyholic. „Was ihnen fehlt, ist ein zuverlässiger Prozess, der Kunden automatisiert zum Termin führt.“

„Durch die Kombination aus automatisierten Prozessen und gezieltem Marketing können Kosmetikerinnen planbar mehr Kunden gewinnen“, fährt die Expertin fort. „So lässt sich der Erfolg langfristig sichern.“ Genau hier setzt Banu Suntharalingam an: Gemeinsam mit ihrem Team von Beautyholic unterstützt sie Kosmetikerinnen dabei, ihre Kundenzahl gezielt zu steigern. Bereits hunderte Kosmetikstudios in Deutschland, der Schweiz und Österreich konnten dank ihrer erprobten Methoden ganz automatisch ihre Terminkalender füllen. Zu diesem Zweck bietet die Expertin sowohl eine komplette Agenturdienstleistung als auch ein individuelles Coaching an, in dem Kosmetikerinnen lernen, wie sie selbst Kunden gewinnen können.

Die Bedeutung eines gezielten Kosmetikstudio-Marketings

„Viele Kosmetikerinnen verlassen sich bei der Kundengewinnung noch immer auf klassische Weiterempfehlungen, ergänzt durch sporadische Social-Media-Beiträge – jedoch meist ohne klare Strategie“, erklärt Banu Suntharalingam. „Das Ergebnis sind unregelmäßige Buchungen und schwankende Umsätze. Solange es an einer planbaren Kundengewinnung fehlt, bleibt das Wachstum vom Zufall abhängig.“ Ein stabiles Geschäft lässt sich unter diesen Bedingungen kaum aufbauen.

Abhilfe schafft ein gezieltes Onlinemarketing mit erprobten Werbekampagnen, die genau die Menschen erreichen, die aktiv nach kosmetischen Behandlungen suchen. Ergänzt durch automatisierte Prozesse in der Terminbuchung werden aus Interessenten zuverlässig zahlende Kunden. Das Ergebnis ist eine kalkulierbare Buchungspipeline, die für stabile Umsätze sorgt und das Wachstum planbar macht.

Aber auch ihre bestehenden Kunden sollten Kosmetikerinnen auf keinen Fall außer Acht lassen. Denn ohne gezielte Maßnahmen zur Kundenbindung, zur Weiterempfehlung oder zum Wiederverkauf bleiben wertvolle Umsatzchancen ungenutzt. Viele Kundinnen kommen nur ein einziges Mal, weil es keinen klaren Impuls für eine erneute Buchung gibt. Mit durchdachten Follow-up-Systemen – so etwa automatisierten Erinnerungen, exklusiven Aktionen oder gezielten Nachsorgekonzepten – wird die Wiederbuchungsrate deutlich erhöht. So entsteht ein zuverlässiger Kundenstamm, der ein organisches Wachstum möglich macht.

So erleichtern Automatisierungslösungen den Studioalltag

Ein weiteres Problem ist, dass viele Kosmetikstudios zwar erfolgreich laufen – aber nur, solange sich die Inhaberin um alles kümmert. Das führt nicht nur zu permanenter Belastung, sondern auch dazu, dass der gesamte Betrieb von ihrer Verfügbarkeit abhängt. Ohne feste Strukturen und automatisierte Prozesse schleichen sich leicht Fehler ein, die Zeit und Geld kosten. Auf Dauer bremst diese Abhängigkeit das Wachstum aus. Abhilfe schaffen hier durchdachte Prozesse und digitale Systeme, die Routineaufgaben ohne manuelles Zutun übernehmen. Automatisierte Terminbuchungen, eine digitale Kundenverwaltung und optimierte Betriebsabläufe sorgen dafür, dass das Geschäft auch ohne ständiges Eingreifen reibungslos läuft. Die Studioinhaberin auf der anderen Seite kann sich endlich wieder auf die wirklich entscheidenden Aufgaben wie Wachstum und Teamführung konzentrieren.

In diesem Zusammenhang hat sich der Einsatz von künstlicher Intelligenz als besonders sinnvoll erwiesen: Intelligente Systeme ermöglichen es, den Aufwand, den die Organisation von Terminen und die Beantwortung von Kundenanfragen mit sich bringen, erheblich zu reduzieren. Mithilfe von KI können Kunden jederzeit online Termine buchen – unabhängig von Studioöffnungszeiten oder Personalverfügbarkeit. Chatbots halten nicht nur den Terminkalender gefüllt, sondern versenden auch Erinnerungen, sodass Ausfälle deutlich reduziert werden können. „Gleichzeitig ermöglichen Automatisierungslösungen eine effizientere Kundenkommunikation, da Anfragen schneller beantwortet werden können“, sagt Banu Suntharalingam. „Für Studioinhaberinnen bedeutet das vor allem eines: eine spürbare Entlastung im Tagesgeschäft. Sie gewinnen wertvolle Zeit für ihre eigentliche Tätigkeit – die Betreuung ihrer Kunden und die Weiterentwicklung ihres Unternehmens.“

Quelle: Beautyholic (ots)