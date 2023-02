Teamgeist stärken: Kohäsion und Zusammenhalt in Teams fördern

Wie wichtig ist Teamgeist? Diese Frage kann Selbstständigen oder auch Personen in Führungspositionen dazu verhelfen, ein erfolgreiches Unternehmen zu führen. Denn, die Stärkung des Teamgeistes und die Förderung des Zusammenhalts in Teams steigern Produktivität, Kreativität, Moral und Zusammenarbeit. Die Stärkung des Zusammenhalts in einem Team schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Vertrauens, das die Menschen zur Zusammenarbeit ermutigt. Dies kann durch verschiedene Aktivitäten erreicht werden. Im Folgenden mehr dazu.

Was bedeutet Teamgeist?

Teamgeist ist ein Begriff, der das Gefühl der Verbundenheit und des Zusammengehörigkeitsgefühls unter den Mitgliedern einer Organisation oder Gruppe beschreibt. Er beinhaltet Gefühle wie gegenseitiges Vertrauen, Respekt, Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit. Diese Gefühle ermöglichen es dem Einzelnen, für ein gemeinsames Ziel zusammenzuarbeiten. Der Teamgeist steht in engem Zusammenhang mit dem Gruppenzusammenhalt: also der durchschnittlichen Attraktivität der Mitgliedschaft in einer bestimmten Gruppe für ihre Mitglieder. Ein hohes Maß an Gruppenkohäsion schafft eine Atmosphäre, in der alle Mitglieder motiviert und bereit sind, im Hinblick auf gemeinsame Ziele und Zwecke zusammenzuarbeiten.

Diese Art von Umfeld kann zu einer höheren Leistung und zu besseren Beziehungen zwischen den Teammitgliedern führen. Ein geringes Maß an Teamgeist deutet auf eine Atmosphäre hin, in der es konkurrierende Ziele, mangelndes Vertrauen und negative Emotionen unter den Teammitgliedern geben kann. Dieser Teamgeist kann bereits durch die Herstellung oberflächlichster Gemeinsamkeiten hergestellt werden, beispielsweise gleiche Kleidung. Man findet dazu hier mehr.

Teamgeist: Vorteile



Ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl im Team hat viele Vorteile. Die Mitglieder sind zufriedener und machen bei gemeinsamen Aktivitäten mit. Wenn jeder dasselbe Ziel verfolgt, arbeiten alle auch besser zusammen. Es gibt auch weniger Wechsel im Team und die Arbeit bleibt stabiler. Im Team gibt es gemeinsame Regeln, an die sich alle halten. Das führt zu besserer Arbeit und mehr Erfolg. Wenn alle im Team gut zusammenarbeiten, kann das auch finanzielle Vorteile bringen. Studien zeigen, dass erfolgreiche Manager-Teams meistens ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl haben. Führungskräfte können nur dann erfolgreich sein, wenn alle im Team zusammenarbeiten.

Tipps: Teamgeist stärken

Es ist wichtig, Interaktion und Nähe innerhalb des Teams zu fördern. Dies kann erreicht werden, indem man mehr Zeit miteinander verbringt und die Kommunikationsmöglichkeiten verbessert. Investitionen in die Infrastruktur können dazu beitragen, die Beziehungen zwischen den Kollegen zu stärken. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung gemeinsamer Räume für die Teammitglieder oder das Angebot von Kommunikationstrainings.

Es kann auch von Vorteil sein, eine Verkleinerung großer Teams in Erwägung zu ziehen. So stellt man sicher, dass jedes Mitglied mit jedem anderen vertraut ist, was eine bessere Zusammenarbeit fördert. Außerdem trägt der regelmäßige Kontakt zwischen allen Teammitgliedern dazu bei, ein Gefühl der gegenseitigen Sympathie zu schaffen. Das kann letztlich zu einem stärkeren Gruppenzusammenhalt führen. Schließlich ist es für Führungskräfte und Vorgesetzte wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen und ihre Ideen und Meinungen äußern können. So kann eine echte Zusammenarbeit gedeihen.

Ein Gefühl der Zugehörigkeit schaffen

Um Zugehörigkeit zu schaffen, sollte man die Sichtbarkeit, die Isolation und das Ansehen des Teams fördern. Sichtbarkeit kann durch Symbole erreicht werden, die alle Teammitglieder gemeinsam tragen, wie spezielle Kleidung oder Accessoires. Dadurch wird das Gefühl der Solidarität und Zugehörigkeit gestärkt. Eine räumliche oder zeitliche Isolierung des Teams kann ebenfalls die Interaktion und den sozialen Zusammenhalt fördern.



Erfolge erkennbar machen

Es ist wichtig, Erfolge hervorzuheben und sie unter den Mitgliedern zu feiern. Die Anerkennung von Erfolgen kann für Zufriedenheit sorgen und das Gefühl des Stolzes innerhalb des Teams stärken. Es ist auch vorteilhaft, Gemeinsamkeiten innerhalb des Teams hervorzuheben, während Unterschiede nach außen hin anerkannt werden.

Die Förderung des Wettbewerbs mit anderen Teams kann ebenfalls ein Weg sein, die Mitglieder näher zusammenzubringen. Allerdings kann es dem Zusammenhalt abträglich sein, wenn man im selben Team gegeneinander antritt und sollte daher vermieden werden.

----