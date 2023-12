Autos im Winter: Augen auf bei der Parkplatzwahl

Im Winter ist das Auto bestmöglich vorzubereiten und mit Winterreifen und Schutzmaßnahmen zu versehen. Doch ist auch der Autofahrer bereit, bei Schnee, Frost und Glätte sein Fahrzeug sicher durch den Straßenverkehr zu führen? Nicht nur beim Fahren, sondern auch beim Parken sollten Autofahrer einige Hinweise zu beherzigen, um sicher ans Ziel zu gelangen.

Mit diesen Tipps gelingt das Autofahren und Parken im Winter hervorragend

Das Auto sollte im Winter immer an einem sicheren Ort abgestellt werden. Ideal ist eine Garage oder ein Carport aus Metall. Diese Unterstellplätze bieten besten Schutz vor Regen oder Schnee und sorgen dafür, dass eine Autofahrt direkt möglich ist. Auf den Straßen selbst haben Autofahrer genau auf den Verkehr zu achten. Es empfiehlt sich, vorsichtig zu fahren und auf glatten Strecken einen längeren Bremsweg in Betracht zu ziehen. Vor allem auf schneebedeckten Straßen kann das schwierig sein. Daher ist Vorsicht immer besser als Nachsicht.

Besondere Aufmerksamkeit ist bei der Parkplatzsuche maßgeblich. Das Auto kann natürlich weiterhin auf Straßen oder Parkplätzen abgestellt werden. In diesem Rahmen gilt es jedoch, dass parkende Autos weder Räum- noch Streufahrzeuge behindern dürfen. Autofahrer sollten daher ihr Auto nicht irgendwo rücksichtslos parken, sondern die öffentliche Ordnung im Auge behalten. Sie müssen andernfalls damit rechnen, abgeschleppt zu werden.

Kleiner Tipp: Vor allem auf großen Parkplätzen kann es nach starken Schneefällen zu Problemen kommen. Die Fahrzeuge sehen unter der Schneedecke oftmals gleich aus. Es empfiehlt sich daher, sich genau zu merken, wo man sein Fahrzeug geparkt hat.

Parkplatz mit Bedacht wählen und kein Risiko eingehen

Ein guter Parkplatz ist ein Ort, der ebenerdig ist. Abschüssige Plätze sind eher weniger vorteilhaft. Ein Fahrzeug kann nämlich durchaus bei Glätte oder nassen Wetterlagen ins Rutschen geraten. Das lässt sich durch das Einlegen des ersten Gang und das Einschlagen des Lenkrades zwar verhindern, dennoch ist ein Parken auf ebener Fläche stets zu bevorzugen. Das Anziehen der Handbremse ist übrigens im Winter nicht ratsam. Vor allem bei Minusgraden kann es passieren, dass die Handbremse festfriert. Das ist vor allem bei älteren Fahrzeugen mit Trommelbremsen möglich. Um diese Fahrzeuge vor dem Wegrollen zu schützen, kann ebenso das Einlegen eines Ganges oder die Verwendung von Unterlegkeilen helfen.

Außerdem sind Schneehaufen und Bordsteinkanten zu beachten. Diese sind häufig nach Schneeräumarbeiten nicht gut zu erkennen. Dennoch kann es beim Einparken zu Beschädigungen am Auto kommen. Beulen und Kratzer sind in diesem Zusammenhang keine Seltenheit. Um diese Umstände zu vermeiden, ist beim Rangieren und Parken in Parklücken ein guter Abstand zu anderen Fahrzeugen, Schneewehen und Bordsteinkanten einzuhalten.

