Ein Text macht 2 Milliarden Dollar Umsatz: Werbetexter analysieren, welche 5 Faktoren einen Text zur Verkaufsmaschine machen

Der erfolgreichste Werbetext aller Zeiten für ein Wall Street-Journal-Abo brachte einen Umsatz in Milliardenhöhe ein. Und das, obwohl die Conversion-Rate nur 0,3 Prozent betrug. Doch was sind die verborgenen Geheimnisse, die einen Text in eine unaufhaltsame Verkaufsmaschine verwandeln können - und was können Unternehmen davon lernen?

"Hinter einem erfolgreichen Text stehen gezielte Strategien, die Emotionen ansprechen und Handlungsschritte provozieren", erklärt Lobna Schafhauser. "Dabei hat ein einzelner Text das Potenzial, mehrere Milliarden Euro an Umsatz zu generieren - wenn er geschickt geschrieben ist", so weiter Michael Schafhauser. Als Werbetexter mit langjährigen Erfahrungen haben sie die Erfolgsfaktoren zahlreicher Texte analysiert. Im folgenden Artikel verraten sie, wie ein Text zur Verkaufsmaschine wird.

Faktor 1: Spannende Headline

In der Welt des Copywritings entscheidet die Überschrift darüber, ob ein Werbetext gelesen wird oder ob der Leser einfach weiterklickt. Die Kunst des Headline-Schreibens besteht darin, Überschriften zu verfassen, die das Interesse der Zielgruppe wecken. Dem Leser stellen sie nicht nur Informationen, sondern auch Lösungen für konkrete Probleme in Aussicht. Die Herausforderung besteht darin, genau das kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen - und so die Neugier des Lesers zu wecken.

Faktor 2: Spezifische Aussagen

Ohne eine klare Botschaft verliert der Leser schnell das Interesse. Hochwertige Werbetexte kommunizieren daher immer einen ganz bestimmten Mehrwert. Statt vager Aussagen setzen sie auf messbare Fakten - und bieten so eine klare Lösung für ein spezifisches Problem.

Faktor 3: Sprache der Zielgruppe

Leser möchten sich verstanden und angesprochen fühlen. Das gelingt am besten, wenn der Text in der Sprache der Zielgruppe verfasst ist. Fitnessstudios zum Beispiel sprechen lieber von "Mitgliedern" als von "Kunden". Jede Zielgruppe hat ihren eigenen Jargon und nutzt ganz spezielle Fachausdrücke, die Außenstehenden oft fremd sind. Wer sich als Experte in seiner Nische positionieren möchte, sollte die Zielgruppe nicht nur auf Augenhöhe ansprechen, sondern auch ihre Ausdrucksweise annehmen, um eine tiefere Verbindung herzustellen.

Faktor 4: Klare Struktur

Die Lesbarkeit eines Textes ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, einen Text in eine Verkaufsmaschine zu verwandeln. Einfache und prägnante Sätze sind besser als komplexe und verschachtelte Satzkonstruktionen. Zudem sind gute Texte in Absätze unterteilt, die dem Leser Orientierung bieten. Ein klarer Call-to-Action am Ende zeigt dem Leser genau, welchen nächsten Schritt er tun kann, um seinem Ziel näherzukommen.

Faktor 5: Emotionale Ansprache

Künstliche Intelligenz mag hilfreich sein, aber sie wird nie einen guten Copywriter ersetzen können, der nicht einfach nur Sachinhalte bereitstellt, sondern die Leser auch emotional anspricht. Das gelingt durch lebendige Beispiele, eine bildhafte Sprache und persönliche Geschichten, die beim Leser Gefühle hervorrufen. Leser, die sich emotional angesprochen fühlen, neigen auch dazu, zu Kunden zu werden.

Quelle: Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH (ots)