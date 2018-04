Öffentlicher Warenrückruf von Wraps der Sorte "Falafel & Houmous"

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Natsu Foods Gruppe, Neuss, die Wrap-Produkte "Falafel & Houmous" der Marken "Natsu" und "Rewe to go", mit den folgenden Verbrauchsdaten zurück: 26.04.2018, 27.04.2018, 28.04.2018, 29.04.2018.

Produktbezeichnung: - Marke: "Natsu" Produktbezeichnung: "Wrap Falafel & Houmous" Verbrauchsdatum: 26.04.2018 27.04.2018 28.04.2018 29.04.2018 Herstellerangabe auf der Verpackung: Natsu Foods GmbH & Co. KG - Marke: "Rewe To Go" Produktbezeichnung: "Wrap Falafel & Hummus" Verbrauchsdatum 26.04.2018 27.04.2018 28.04.2018 29.04.2018 Herstellerangabe auf der Verpackung: Qizini Losser B.V.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall kleine, durchsichtige Plastikteile im Produkt befinden, die scharfkantig sein und damit beim Verzehr Verletzungen hervorrufen könnten.

Von dem Verzehr der betroffenen Produkte wird daher dringend abgeraten. Es sind keine weiteren Produkte der Marken "Natsu" oder "Rewe To Go" vom Rückruf betroffen.

Die von uns belieferten Unternehmen haben umgehend reagiert und den betroffenen Artikel aus dem Verkauf genommen. Die Kunden können die betroffenen Produkte gegen Erstattung des Kaufpreises im jeweiligen Markt zurückgeben.

Die Qualität unserer Produkte hat für uns höchste Priorität. Wir bedauern den Vorfall und entschuldigen uns bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Bei Fragen zu dem Produkt oder Presserückfragen, wenden Sie sich bitte an [email protected]

Quelle: Natsu Foods GmbH & Co KG (ots)