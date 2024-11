Schwaben Nord: Vorsicht: Fake - Shops

Bereits in den vergangenen Wochen wurden vermehrt Heizöl,- und pelletbesteller, über gefälschte Internetseiten um ihr Geld betrogen. Nun starten in den nächsten Tagen und Wochen wieder zahlreiche Rabattaktionen wie u.a. Black Friday oder Cyber Monday.

Die Jagd nach dem Schnäppchen, das Verlangen, ein hochwertiges Markenprodukt endlich sein Eigen nennen zu dürfen oder einfach eine ungeschickte/fehlende Internetrecherche führen dazu, dass der Verbraucher, statt auf einer renommierten Internetseite, auf der Seite eines Fake-Shops landet.

Fake-Shops sind täuschend echt aussehende Verkaufsplattformen im Internet. Mit Abbildungen von Produkten, dazugehörigen Informationen, allgemeinen Geschäftsbedingungen und einem gefälschten Impressum, sind diese auf den ersten Blick schwer zu erkennen.

Bei den gefälschten Onlineshops handelt es sich teilweise um Kopien real existierender Websites. Sie wirken daher seriös. Um die letzten Zweifel auszuräumen, werben die Betreiber häufig wahlweise mit frei erfundenen oder auch - unrechtmäßig - mit bekannten Gütesiegeln, wie beispielsweise "Trusted Shops".

Ein weiteres Lockmittel ist der scheinbar besonders günstige Preis - vor allem stark gefragte Produkte oder deren mangelnder Verfügbarkeit, wie beispielsweise der neuesten Spielekonsole, dem aktuellen Smartphone oder angesagte Designer-Mode werden zum "Bestpreis" angeboten - selbst, wenn die Artikel bei der Konkurrenz längst ausverkauft oder nicht mehr verfügbar sind. Die Betrüger sind dabei "up to date" und passen ihre Lockangebote schnell an die aktuelle Nachfrage an, z.B. im Winter Heizöl,- pellets und im Sommer Caravanzubehör.

Seien Sie misstrauisch beim Onlinekauf - So können Sie Fake-Shops erkennen:

- Recherchieren Sie vorher im Internet nach dem Shop. (Gibt es bereits Warnmeldungen? Findet sich der Shop in vertrauenswürdigen Vergleichsportalen?)

- Ist ein Impressum vorhanden? (Finden sich weitere Informationen zu den angegebenen Namen und Anschriften im Internet? Passen angegebene Handelsregister-Nummern (Prüfung möglich über handelsregister.de)).

- Kann die angegebene Telefonnummer angerufen werden und passen die Angaben am Telefon zum Shop?

- Ist der angegebene Preis realistisch?

- Ist die angebotene Ware auch in anderen Shops generell verfügbar?

- Prüfen Sie angegebene Prüfsiegel auf ihre Echtheit. (Verifizierte Shops sind über die Webseiten der Gütesiegelbetreiber recherchierbar. Vorsicht, wenn Gütesiegel auf der Shop-Webseite nicht verlinkt sind!)

- Führen angegebene Verlinkungen zu Social Media Accounts auch wirklich zu passenden Profilseiten bei den jeweiligen Anbietern?

- Vorsicht bei Vorkasse als Zahlungsart. Nutzen Sie den Kauf auf Rechnung oder Ihnen bekannte Bezahldienste (hier aber bei Weiterleitungen auch auf die korrekte Domain achten)

Weitere Informationen finden sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/e-commerce/fake-shops/

https://www.polizei-praevention.de/themen-und-tipps/straftaten-im-netz/fakeshops

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Online-Banking-Online-Shopping-und-mobil-bezahlen/Online-Shopping/Worauf-beim-Online-Einkauf-zu-achten-ist/worauf-beim-online-einkauf-zu-achten-ist_node.html

Quelle: Polizeipräsidium Schwaben Nord (ots)