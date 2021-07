NRW-Umweltministerin Heinen-Esser warnt Leverkusener vor Verzehr von Ost und Gemüse

NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser hat die Menschen, die in der Nähe der Müllverbrennungsanlage von Currenta in Leverkusen-Bürrig leben, vor dem Verzehr von Obst und Gemüse gewarnt. "Es gibt Meldungen zu Rußablagerungen", sagte die CDU-Politikerin dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe).

"Aus Vorsorgegründen ist hier weiterhin Vorsicht geboten. So sollten bis zur Entwarnung in dem betroffenen Stadtteil Spielplätze nicht genutzt werden, Obst und Gemüse nicht verzehrt werden", sagte Heinen-Esser. "Eine Einschätzung, ob in den Niederschlägen relevante Stoffe zu finden sind, ist nach Auskunft des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz erst gegen Ende der Woche möglich", fügte die Ministerin hinzu. Am Dienstagnachmittag (27.7.) seien keine erhöhten Schadstoffbelastungen in der Luft messbar gewesen. Die Explosion im Bereich des Entsorgungszentrums habe schlimme Folgen angerichtet, sagte Heinen-Esser: "Meine Gedanken sind bei den Betroffenen. Die Hintergründe sind noch unklar, die Untersuchungen laufen noch."



Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)