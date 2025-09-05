Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Ratgeber Verbraucherinfos Snäcky Knabbergebäck GmbH informiert: Öffentlicher Warenrückruf "ja! Party-Nüsse Paprika" im 200-Gramm Beutel

Snäcky Knabbergebäck GmbH informiert: Öffentlicher Warenrückruf "ja! Party-Nüsse Paprika" im 200-Gramm Beutel

Freigeschaltet am 05.09.2025 um 15:00 durch Sanjo Babić
ja! Party-Nüsse Paprika" im 200-Gramm Beutel Bild: Snäcky Knabbergebäck GmbH Fotograf: Snäcky Knabbergebäck GmbH
ja! Party-Nüsse Paprika" im 200-Gramm Beutel Bild: Snäcky Knabbergebäck GmbH Fotograf: Snäcky Knabbergebäck GmbH

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Snäcky Knabbergebäck GmbH den Artikel "ja! Party-Nüsse Paprika" im 200-Gramm Beutel zurück.

Betroffen ist ausschließlich Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.04.2026 und der Chargennummer L0010110519.

Ein entsprechender Aufdruck befindet sich auf der Rückseite der Verpackung.

Grund des vorsorglichen Rückrufs: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen des betroffenen Artikels blaue, weiche Kunststoffteile befinden, die teilweise von einer Teighülle umgeben sein können.

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes wird daher vom Verzehr des Produktes abgeraten.

Die Snäcky Knabbergebäck GmbH hat umgehend reagiert und die entsprechende Ware sofort aus dem Verkauf genommen. Andere Artikel und weitere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht von dem Rückruf betroffen. Verbraucher:innen, die das entsprechende Produkt mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum und der Chargennummer gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice der Snäcky Knabbergebäck GmbH unter E-Mail: [email protected]

(Montag bis Freitag, 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr).

Quelle: Snäcky Knabbergebäck GmbH (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte agiert in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige