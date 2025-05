Der italienische Lieferant Agrover srl informiert über einen Warenrückruf des Produktes "Golden Sun Basmati Reis, 1kg"

Der italienische Lieferant Agrover srl ruft aktuell das Produkt "Golden Sun Basmati Reis, 1kg" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.02.2027 und der Charge M0363 öffentlich zurück.

Im Rahmen einer Eigenuntersuchung wurde das Pestizid Chlorpyrifos über dem gesetzlichen Grenzwert nachgewiesen. Deshalb sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren.

Das betroffene Produkt "Golden Sun Basmati Reis, 1kg" wurde bei Lidl in Deutschland in dem Bundesland Baden-Württemberg verkauft. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Golden Sun Basmati Reis, 1kg" des Lieferanten Agrover srl mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.02.2027 und der Charge M0363 betroffen. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Lieferanten Agrover srl sowie Basmati Reis anderer Lieferanten sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: 030 2200 5500.

Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.

Agrover srl entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Quelle: Lidl (ots)