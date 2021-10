Produktrückruf: Art. 804707 Adventuridge Kinder-Rückentrage Lieferant S.A.Sport-Import GmbH

S.A. Sport-Import GmbH ruft aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes den Artikel 804707 "Trekking-Kindertrage" der Marke "Adventuridge", vertrieben in allen Filialen von ALDI SÜD im Zeitraum vom 03.05.2021 bis zum 08.10.2021 zurück.

Im Sinne der Sicherheit und Gesundheit unserer Kunden haben wir uns dazu entschieden, einen Rückruf durchzuführen. In einzelnen Fällen besteht die Gefahr, dass eine Kunststoffscheibe an der Tragekonstruktion brechen kann. In diesem Fall ist ein sicherer Gebrauch des Produktes nicht mehr gewährleistet. Wir bitten Sie daher, die betroffene Trekking-Kindertrage nicht weiter zu verwenden!

Der betroffene Artikel kann in der nächstliegenden ALDI SÜD Filiale zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Für Rückfragen ist das Kundenservicecenter unter der E-Mail Adresse [email protected] erreichbar. S.A. Sport-Import GmbH bedauert den Vorfall außerordentlich und bittet die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Quelle: S.A.Sport-Import GmbH. (ots)