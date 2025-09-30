Produktrückruf: Wild Gewürzmischung und Barbecue Grill Gewürzzubereitung von Fuchs Professional

Die Fuchs Foodservice GmbH ruft im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes die Produkte "Wild Gewürzmischung" (Chargennummer 501380, MHD 06/2029) und "Barbecue Grill Gewürzzubereitung" (Chargennummer 335100, MHD 04/2028) der Marke Fuchs Professional zurück. Die Chargennummer sowie das MHD befinden sich auf der Vorderseite der Verpackung. Andere Produkte des Herstellers sind nicht betroffen.

Bei den genannten Produkten tragen einige Beutel ein falsches Rückenetikett. Die Barbecue Grill Gewürzzubereitung enthält die Allergene Senf und Sellerie, die Wild Gewürzmischung das Allergen Sellerie. Durch das falsche Rückenetikett sind die allergenen Zutaten nicht identifizierbar. Personen, die auf Senf oder Sellerie allergisch reagieren, sind angehalten, die Produkte nicht zu verzehren. Personen, die gegen diese Zutaten nicht allergisch sind, können die Produkte bedenkenlos konsumieren. Fehlerhafte Produkte können daran erkannt werden, dass die Allergene nicht genannt sind. Produkte, auf denen die Allergene deklariert sind, sind nicht vom Rückruf betroffen.

Im Sinne des präventiven Verbraucherschutzes und in Abstimmung mit den Behörden hat der Hersteller die Rückholung aus dem Handel bereits veranlasst.

Die Produkte können an die Fuchs Foodservice GmbH, Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen a.T.W. oder an den zuständigen Großhändler/Vertriebspartner zurückzugeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice der Fuchs Foodservice GmbH montags bis freitags von 9- 15 Uhr unter der Telefonnummer 05421/309 250 oder per E-Mail an [email protected].

Die Sicherheit und Qualität unserer Produkte haben für uns höchste Priorität. Wir bedauern den Vorfall und entschuldigen uns für entstehende Unannehmlichkeiten.

Quelle: Fuchs Foodservice GmbH (ots)