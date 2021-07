Produktrückruf der Hochdruck-Dampfbügelstation Tefal Optimo 2 GV4620E0

Tefal ruft vorsorglich die Hochdruck-Dampfbügelstation Tefal Optimo 2 mit der Artikelnummer GV4620E0 zurück, die in den Wochen 38/2019 bis 44/2019 hergestellt wurden. In sehr seltenen Fällen kann der integrierte Boiler eine defekte Schweißnaht aufweisen und in Folge heißes Wasser aus dem Inneren des Gerätes heraustreten.

Da Sicherheit für Tefal oberste Priorität hat, empfiehlt der Hersteller die Rücksendung der Dampfbügelstation. Kunden erhalten im Austausch ein Ersatzprodukt. Hierfür müssen sie lediglich den Tefal-Kundenservice unter 0800-2552523 (Deutschland) bzw. +43 (0) 1 / 8903476 (Österreich) oder via [email protected] kontaktieren. Alle anderen Dampfbügelstationen von Tefal sind von diesem vorsorglichen Rückruf ausgeschlossen und können weiterhin normal genutzt werden. Quelle: Tefal (ots)