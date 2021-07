Naturecan: Eine leckere Dosis CBD

Mittlerweile ist CBD, auch Cannabidiol genannt, ein bekannter Begriff für viele geworden und jeder weiß, dass es sich um eine nicht-psychoaktive Substanz handelt. Es wird von vielen Menschen, mitunter nun auch Haustieren, aus einem positiven gesundheitlichen Aspekt genutzt. Wie Viele wissen, gibt es CBD weiterverbreitet als Kapseln oder Tropfen. Nun aber gibt es eine immer größere werdende CBD – Produktvielfalt.

Aber nicht selten bekommt man mit, dass besonders die CBD-Tropfen bitter zu sein scheinen und somit ist es natürlich eher schwierig, diese regelmäßig einzunehmen, da man diese ja bekanntlich bis zu einer Minute unter der Zunge behalten soll, bevor man sie schluckt. Was Kapseln angeht, sind diese für einige Menschen sehr schwer zu schlucken.



Naturecan ist eine Firma, welche die Mission hat, weltweit durch natürliche und pflanzliche Alternativen zu helfen, ein schmerzfreieres und somit gesünderes Leben zu führen. An dieser Stelle war das ExtremNews Team sehr gespannt, hier etwas Neuartigeres zum Test zur Verfügung gestellt zu bekommen.



Hierbei handelte es sich um die CBD Fruchtgummis von Naturecan. Ein Fruchtgummi enthält 10mg CBD, soviel wie ca. 5 Tropfen von dem dort angebotenen 5% CBD Öl.



Design



Es handelt sich um einen normalen weißen Behälter, worauf das einzig farbige der grüne Schriftzug von „NATURE“ ist. Unsere Redaktion ist hier der Auffassung, dass besonders bei einem solch modernen Produkt, mit buntem Inhalt, die Verpackung etwas ansprechender sein könnte. Was hier allerdings positiv anzumerken ist, dass die Gummibärchen auf der Webseite von Naturecan schön zu sehen sind und so aufjedenfall zum Verkauf locken, was ja die Hauptsache ist.



Geschmack

Beim Öffnen der Dose kam ein süßlicher, leckerer Geruch an und man muss schon sagen, die Farben und das Bärchendesign der Fruchtgummis sind wirklich sehr ansprechend. Diese sind, wie sich nach dem Probieren eines der Bärchen herausstellte, auch geschmacklich sehr gut und süß. Es kommt keinerlei bittere Note durch, welche man, insbesondere von den CBD Tropfen, gewohnt ist. ExtremNews findet diese eine gute Alternative zu CBD Tropfen und CBD Kapseln, da der Geschmack hier wirklich sehr angenehm ist und man trotzdem zu seiner gewünschten Dosis CBD kommt. Außerdem erwähnenswert ist hier, dass die CBD Gummibärchen sehr weich und zart sind, sie lösen sich von ganz allein auf, was natürlich von Vorteil ist, um den Wirkstoff länger im Mund behalten zu können. Dies wäre bei festeren Fruchtgummis, wie man aus dem Handel kennt, nicht machbar.



Inhaltstoffe



Die CBD Gummibärchen, welche uns zur Verfügung standen, sind glutenfrei, jedoch nicht vegan, da Gelatine enthalten ist. Des Weiteren ist anzumerken, dass normaler Zucker und Maissirup enthalten sind, was heutzutage auch ein wenig umstritten ist. Hier wäre wünschenswert, dies auf gesündere Alternativen umzustellen. Aromen sind ebenfalls enthalten, leider bei den CBD Gummibärchen auch künstliche Aromen. Bei anderen Fruchtgummis auf der Webseite von Naturecan sind zum Beispiel nur natürliche Aromen durch Fruchtsäfte oder Frucht- und Gemüseextrakte enthalten, was bei den CBD Gummibärchen auch sehr wünschenswert wäre.



Preisleistung



30 CBD Gummibärchen von Naturecan kosten 19,99€ und empfohlen sind 1-2 Gummibärchen am Tag. Jenachdem wie stark also die Beschwerden sind, wenn man nur 1 Gummibärchen täglich bräuchte, zum Beispiel vor dem Schlafen gehen, hat man einen Monat von dem Produkt. Sollte man stärkere Beschwerden haben und nimmt mehrere am Tag ein, hat man natürlich dementsprechend weniger Tage davon. Verglichen mit einer 10 ml Flasche des 5% CBD Öls, hätte man von diesen ein wenig länger, wobei sie auch ein paar Euro teurer sind. Es gibt sich hier also nicht viel.



Was diesbezüglich aber anzumerken ist, dass es auf der Webseite eine Presistaffelung gibt. Weiß man also, dass man regelmäßig auf CBD Gummibärchen zurückgreift, kann man sich auch direkt für eine größere Menge entscheiden und somit ein paar Euro sparen.



Wirkung



Unsere Testperson von der ExtremNews Redaktion war zuvor nur einmal mit einem CBD ÖL in Verbindung gekommen und hat sich seitdem davon ferngehalten, da der Geschmack für sie unerträglich und bitter war. Die Wirkung somit mal auszuprobieren, war aufgrund dessen für sie nicht möglich. Mit den CBD Gummibärchen von Naturecan hat sich das allerdings sofort geändert. Seit geraumer Zeit litt unsere Probandin unter Schlafstörungen, kein wirklicher Tiefschlaf und somit wach von jedem möglichen leisen Geräusch. Danach in den Schlaf zu finden, war sehr schwierig, berichtet sie. Nach ca. 4 Tagen mit der Einnahme eines CBD Gummibärchens vor dem Schlafengehen hat sich das, ihrem Bericht zufolge, sehr verbessert. Ihr Schlaf ist tiefer und sie hat seit langem wieder mal durchschlafen können. Sie möchte die CBD Gummibärchen zukünftig immer vorrätig zu Hause haben, was bezüglich eines CBD Öls für sie undenkbar war.



Unser Fazit



Wir kamen zu der Feststellung, dass die CBD Gummibärchen also ihrer, vom Hersteller versprochenen Wirkung, folgeleisten. Hier muss man also sagen, dass die Firma Naturecan ein gutes Produkt zur Alternative von CBD Tropfen und CBD Kapseln im Sortiment aufweisen kann. Menschen mit dem Schluckproblem bezüglich der CBD Kapseln oder dem Geschmacksproblem seitens der CBD Tropfen, ist hier eine gute Alternative geboten. Wem hierbei nicht zusagt, dass die CBD Gummibärchen nicht vegan sind, für den ist gesorgt, denn es gibt ebenfalls vegane Fruchtgummis im Sortiment von Naturecan. Es ist sogar ein sehr vielfältiges Angebot an CBD Produkten auf deren Webseite vorhanden. So ist für jeden etwas Richtiges dabei.



Quelle: ExtremNews