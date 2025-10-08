Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Ratgeber Recht Karlsruhe verwirft Revision – Koblenzer OLG-Freispruch bleibt bestehen

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 09:58 durch Sanjo Babić
Bundesgerichtshof: Sitzungssaal 04 der Zivilsenate, Nordgebäude
Bundesgerichtshof: Sitzungssaal 04 der Zivilsenate, Nordgebäude

Foto: ComQuat
Lizenz: CC-BY-SA-3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Im Verfahren um den rassistisch motivierten Brandanschlag in Saarlouis hat der Bundesgerichtshof den Freispruch des OLG Koblenz bestätigt – damit ist das Urteil rechtskräftig. Gekippt wurde die Revision der Bundesanwaltschaft.

Karlsruhe folgt der Bewertung, wonach die Beweislage für eine Verurteilung nicht ausreichte. Damit bleibt es bei der zentralen Feststellung des OLG: Die vorgelegten Indizien trugen nicht sicher genug, um Täterschaft oder Beihilfe rechtlich zweifelsfrei zuzuordnen.

Juristisch markiert die Entscheidung das Ende eines langjährigen, emotional aufgeladenen Komplexes. Für Betroffene und Initiativen bleibt die Frage, wie historische Tatbestände aufgearbeitet und Opfer angemessen einbezogen werden können, auch ohne strafrechtliche Verurteilung.

Quelle: ExtremNews

