BGH bestätigt lebenslange Strafe für Attentäter von Mannheim

24.09.2025
Bild: GesaD / pixelio.de
Bild: GesaD / pixelio.de

Die lebenslange Freiheitsstrafe für den Messerangreifer von Mannheim ist rechtskräftig, meldet die dts Nachrichtenagentur. Der BGH verwarf die Revision des Täters.

Der Täter hatte im Mai 2024 während einer Kundgebung einen Polizisten tödlich verletzt und mehrere Menschen schwer verwundet. Das Landgericht Karlsruhe verurteilte ihn daraufhin zu lebenslanger Haft wegen Mordes und versuchten Mordes.

Mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist das Urteil nun endgültig. Der Fall hatte bundesweit Debatten über Sicherheit bei Demonstrationen und Extremismus ausgelöst.

Quelle: ExtremNews


