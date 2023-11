Hausdurchsuchung: Juristische Tipps, wenn die Polizei klingelt

In dieser Ausgabe der „Sprechstunde AUF1“ behandelt Sabine Petzl das Thema „Hausdurchsuchung“. Die zahlreichen Fragen der AUF1-Zuseher beantworten die beiden Rechtsanwälte Dr. Michael Brunner und Dubravko Mandic sowie AUF1-Moderatorin Birgit Pühringer, die in ihrer Eigenschaft als ehemalige Polizeibeamtin auch an Hausdurchsuchungen teilgenommen hat.

Im Vordergrund der Gespräche mit den beiden Juristen steht die Frage, wie sich von einer Hausdurchsuchung Betroffene am besten verhalten sollen. Beide Rechtsanwälte geben nützliche Handlungsanweisungen und warnen vor unbedachten Reaktionen. Quelle: AUF1