Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Ratgeber Recht 13 Jahre! Ex-NPD-Boss muss in Haft

13 Jahre! Ex-NPD-Boss muss in Haft

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 09:15 durch Sanjo Babić
Bild: Thorben Wengert / pixelio.de
Bild: Thorben Wengert / pixelio.de

Nach BILD-Angaben verurteilte ein Gericht den früheren NPD-Landeschef wegen organisierter Gruppenvergewaltigungen zu 13 Jahren Freiheitsstrafe. Namen von Opfern werden aus Schutzgründen nicht genannt; das Urteil ist – je nach Verfahrensstand – berufungsfähig.

Der Fall steht exemplarisch für die hohe Beweislast in Sexualstrafprozessen: Zeugenaussagen, digitale Spuren, Gutachten. Unabhängig von politischer Vorgeschichte gilt: Es entscheidet die Beweislage, nicht die Biografie. Nebenstrafschutz und psychosoziale Prozessbegleitung bleiben zentrale Elemente für Betroffene.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte grille in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige