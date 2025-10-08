13 Jahre! Ex-NPD-Boss muss in Haft

Nach BILD-Angaben verurteilte ein Gericht den früheren NPD-Landeschef wegen organisierter Gruppenvergewaltigungen zu 13 Jahren Freiheitsstrafe. Namen von Opfern werden aus Schutzgründen nicht genannt; das Urteil ist – je nach Verfahrensstand – berufungsfähig.

Der Fall steht exemplarisch für die hohe Beweislast in Sexualstrafprozessen: Zeugenaussagen, digitale Spuren, Gutachten. Unabhängig von politischer Vorgeschichte gilt: Es entscheidet die Beweislage, nicht die Biografie. Nebenstrafschutz und psychosoziale Prozessbegleitung bleiben zentrale Elemente für Betroffene. Quelle: ExtremNews