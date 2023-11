Hausdurchsuchung (Teil 2): Rechtsanwälte geben Tipps bei Beschlagnahme

In der ersten Folge zum Thema „Hausdurchsuchung! Wie verhalte ich mich richtig?“ wurden in der Sprechstunde AUF1 allgemeine Tipps gegeben und verschiedene mögliche Szenarien erörtert. In dieser Ausgabe werden nun konkret die zahlreich eingelangten Zuseher-Fragen beantwortet.

Teil 1 hier.

Wieder geben die beiden Rechtsanwälte Dr. Michael Brunner (Wien) und Dubravko Mandic (Freiburg) sowie AUF1-Moderatorin Birgit Pühringer als ehemalige Polizeibeamtin wertvolle Tipps und Informationen, um für den „Ernstfall“ gerüstet zu sein. Dabei werden vor allem Empfehlungen bei der Beschlagnahme von Beweismittel sowie zum Schutz von Kindern und Tieren im Falle einer Durchsuchung gegeben. Die erste Folge von „Hausdurchsuchung! Wie verhalte ich mich richtig?“ können Sie hier nachsehen: https://auf1.tv/sprechstunde-auf1/hausdurchsuchung-juristische-tipps-wenn-die-polizei-klingelt Quelle: AUF1