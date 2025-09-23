Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Ratgeber Recht OLG weist Klage gegen „Lidl Plus“ ab – Datenschutzbedenken tragen nicht

OLG weist Klage gegen „Lidl Plus“ ab – Datenschutzbedenken tragen nicht

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 11:46 durch Sanjo Babić
Oberlandesgericht Stuttgart (OLG Stuttgart)
Oberlandesgericht Stuttgart (OLG Stuttgart)

Foto: Gerd Leibrock
Lizenz: CC BY-SA 3.0 de
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Laut dts auf FinanzNachrichten.de hat das OLG Stuttgart die Klage gegen die Kunden-App „Lidl Plus“ abgewiesen. Die Richter sahen die Datenverarbeitung im Ergebnis als zulässig an.

Die Entscheidung betrifft die App „Lidl Plus“, deren Datenerhebung und -nutzung von Verbraucherschützern angegriffen worden war. Das OLG Stuttgart kam zu dem Schluss, dass die Verarbeitung im Rahmen der informierten Einwilligung der Nutzer erfolgt. 

Entscheidende Punkte waren Transparenz der Hinweise und die Möglichkeit, Funktionen abzuwählen. Aus Sicht des Senats fehlten Belege für eine unzulässige Profilbildung. Der Fall hatte bundesweit Beachtung gefunden, weil Rabatt-Apps generell unter Datenschutzdruck stehen. Das Urteil stärkt nun zunächst die gängige Praxis großer Handelsketten.

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte fror in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige