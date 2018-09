KI-System soll Kunden am Drive-in bedienen

Das US-Technologieunternehmen Clinc entwickelt derzeit ein neuartiges Sprach-KI-System, um Angestellte zur Bestellaufnahme in Drive-ins von Schnellrestaurants zu ersetzen. Das neue System soll den Service von Fast-Food-Ketten, wie etwa McDonald's oder Taco Bell verbessern, bei denen es auf schnellen Service für Kunden im Auto ankommt.

Genauigkeit erhöhen

Das Self-Service-Bestellsystem wurde grundlegend dafür entwickelt, die Service- und Bestellgenauigkeit zu erhöhen und soll einen Mitarbeiter am Drive-in-Schalter komplett ersetzen. "Das System kann auch die kompliziertesten Aufträge bewältigen, es kann Fehler bei der Bestellung korrigieren und beschleunigt auch die Zeit, die zwischen der Bestellung und der Übergabe der Lebensmittel vergeht", erklärt Clinc-Chef Jason Mars. "Häufig müssen Kunden ihre Bestellung gegenüber Menschen wiederholen. Die KI vermeidet das."

Das System wurde einigen Experten bereits zum Test bereitgestellt. "Mit dem System kann eine Person Essen bestellen, so als ob sie mit einem Menschen sprechen würde. Auch bei Fragen oder Änderungswünschen muss die bestellende Person ihr Sprachmuster nicht ändern - man kann ganz normal reden", heißt es in einer ersten Rezension von "TechCrunch". Systeme wie Amazons "Alexa" oder Apples "Siri" wirkten dem Bericht zufolge gegenüber der neuen KI eher veraltet.

Rückfragen möglich

Die Clinc-KI ist den Entwicklern zufolge so präzise, weil sie in der Lage ist, Kontext und Absicht aus menschlichen Interaktionen zu extrahieren und viele Infos aus einer einzigen Äußerung in jeder Sprache und jedem Dialekt zu verstehen, sich daran zu erinnern und darauf reagieren kann. Das neue System ermöglicht neben Bestellanpassungen, Änderungen und Zahlungen sogar Anfragen für Essensvorschläge, die es zufriedenstellend beantwortet.

