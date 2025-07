Forscher entdecken neuen Biomarker für Blasenkrebs

Wissenschaftler der Universität Augsburg haben einen neuen Biomarker für Blasenkrebs entdeckt. Der Zuckerlipid-Baustein mit der Bezeichnung nLc4 sei im Urin von Patienten zuverlässig nachgewiesen worden, teilte das Forschungsteam am Mittwoch mit.

Die Entdeckung könnte künftig die Diagnose von Blasenkrebs durch einfache Urintests ermöglichen, ohne invasive Eingriffe wie Blasenspiegelungen.



Die Forscher nutzten eine präzise Analysemethode, bei der Zuckerstrukturen mithilfe von Laser-Licht sichtbar gemacht werden. In einer Studie mit über 120 Patienten zeigte sich, dass der Biomarker nicht nur zur Erkennung von Blasenkrebs taugt, sondern auch Hinweise auf die Aggressivität des Tumors geben kann. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Cell Reports Medicine" veröffentlicht.



"Was diese Arbeit besonders macht, ist die enge Verzahnung von biochemischer Grundlagenforschung mit einer medizinisch hochrelevanten Fragestellung", sagte Studienleiter Falk Büttner. "Es ist ein schönes Beispiel dafür, wie analytische Präzision und klinische Notwendigkeit Hand in Hand gehen können."

Quelle: dts Nachrichtenagentur