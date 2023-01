NASA und Pentagon entwickeln Mars-Raketen mit Nuklear-Antrieb

Die NASA arbeitet gemeinsam mit der Forschungsabteilung des Pentagons an der Entwicklung nuklearbetriebener Raketen, mit denen Astronauten zum Mars geschickt werden könnten. Die Technologie soll bis 2027 entwickelt und demonstriert werden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die US-Raumfahrtbehörde NASA will gemeinsam mit der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), einem Forschungszweig des US-Verteidigungsministeriums, Mars-Raketen mit Nuklear-Antrieb entwickeln. Bis etwa 2027 solle so eine Rakete konzipiert und getestet werden, hieß es in einer Pressemitteilung der Raumfahrtbehörde vom Dienstag. Sie könnte dann möglicherweise für zukünftige bemannte Missionen zum Mars genutzt werden und würde die Flugzeit deutlich verkürzen, hieß es.

"Mithilfe dieser neuen Technologie könnten Astronauten schneller als je zuvor in den Weltraum und wieder zurück reisen – eine wichtige Fähigkeit zur Vorbereitung von bemannten Missionen zum Mars", sagte NASA-Leiter Bill Nelson. Die Verkürzung der Transitzeit sei eine Schlüsselkomponente für bemannte Missionen zum Mars, da längere Reisen mehr Vorräte und robustere Systeme erfordern, heißt es auf der Webseite der Behörde.

Bei dieser auch zuvor schon getesteten Technologie werden mit einem speziellen Nuklearreaktor extrem heiße Temperaturen erzeugt, die dann in einen Treibstoff geleitet werden. "Thermische Nuklearraketen können herkömmliche chemische Antriebe in der Effizienz um das Dreifache oder noch mehr übersteigen", hieß es in der Erklärung.

Das US-Militär und die NASA hatten bereits Mitte des 20. Jahrhunderts versucht, diese Art von Technologie zu entwickeln, aber das Programm kam ins Stocken. Die letzten Tests nuklearer thermischer Raketentriebwerke durch die USA wurden vor mehr als 50 Jahren durchgeführt."

