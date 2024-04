Neue Studie: Wiederholte Covid-Impfung schwächt Immunsytem

Eine im Januar 2024 erschienene Studie sieht einen sich verdichtenden Zusammenhang zwischen Covid-Booster-Impfungen und der Zunahme von Infektionen mit Covid-19 und anderen Krankheiten. Zwar führen mehrere Booster-Impfungen zu sehr viel höheren Titern bei IgG-4-Antikörpern, aber gleichzeitig wird die Aktivierung der T-Zellen CD4+ und CD8+ beeinträchtigt. Dies berichtet der Medizinjournalist und Impfexperte Hans U. P. Tolzin auf "Impfkritik.de".

Weiter berichtet Tolzin: "IgG4-Antikörper sind spezifische Eiweiße, die von spezialisierten weißen Blutkörperchen, den sogenannten B-Zellen, hergestellt werden. Wird deren Anzahl künstlich auf ungewöhnlich hohe Werte gezwungen, kann dies zu Autoimmunproblemen führen - also dazu, dass das Immunsystem körpereigenes Gewebe angreift. Wird gleichzeitig die Aktivierung der weißen Blutkörperchen unterdrückt, können Turbokrebs und andere schwere Krankheiten die Folge sein.



Der Telegram-Kanal "Gesund ist Besser" wirft die berechtigte Frage auf, ob dieses Problem nur auf mRNA-Impfstoffe zutrifft, oder ob alle Impfstoffe das Immunsystem schwächen. Welche Rolle spielten die Massenimpfungen auch vor der Covid-Impfung der starken Zunahme schwerer chronischer Erkrankungen?

Das Problem der sogenannten TH1-TH2-Verschiebung zu Lassten des zellulären Immunsystems, wenn die Antikörperbildung künstlich forciert wird, ist bereits seit Jahren bekannt."



Quellen:



Alberto Boretti: „Repeated mRNA COVID-19 vaccination impairs the activation of immune cells that protect the body from infections and cancer.“ Clinical and Experimental Medicine (2024) 24:23, 27. Januar 2024



Siehe auch:

Quelle: Impfkritik