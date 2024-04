Studie aus 1948: Gestillte Kinder sind zwei Jahre lang immun gegen Masern

Laut einer bereits im Jahr 1948 in Großbritannien durchgeführten Studie sind gestillte Kinder auch während ihres zweiten Lebensjahres gegen Masern immun. Dies berichtet der Medizinjournalist und Impfexperte Hans U. P. Tolzin auf "Impfkritik.de".

Weiter berichtet Tolzin: "Zwei Jahre nach ihrer Geburt wurden die Gesundheitsdaten von gestillten und ungestillten Kindern von insgesamt 4.669 Müttern miteinander verglichen.

Demnach waren Kinder, die während ihrer ersten Lebensmonate gestillt wurden, auch während ihres zweiten Lebensjahres gegen die Masern immun.

Die Wahrscheinlichkeit der Empfängnis eines weiteren Kindes war bei stillenden Müttern geringer. Infektionen der Brust waren im Hospital häufiger als bei Müttern, die zuhause stillten.

Während sich die Sterblichkeit bei Flaschenkindern und gestillten Kindern nicht signifikant unterschied, war das Risiko einer Infektion des Magen-Darm-Traktes und weiterer Infektionen bei Flaschenkindern größer.

Flaschenkinder waren nach zwei Jahren etwas schwerer als gestillte Kinder und lernten das Laufen etwas später."

Datenbasis: JW Douglas: „The extent of breast feeding in Great Britain in 1946, with special reference to the health and survival of children“. J Obstet Gynaecol Br Emp, 1950:57:335-61. PMID: 12255527

Quelle: Impfkritik