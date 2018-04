Ein Stipendium speziell für Lehramtsstudierende: Bewerbung für das Förderprogramm Studienkolleg bis 7. Mai

Noch bis zum 7. Mai 2018 können sich angehende Lehrerinnen und Lehrer für ein Stipendium des Studienkollegs der Robert Bosch Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) bewerben. Angesprochen sind bundesweit Lehramtsstudierende aller Fachrichtungen und Schularten, die als Lehrkraft Verantwortung an Schulen übernehmen möchten.

Ziel ist es, sie mit dem Thema Schulentwicklung vertraut zu machen und ihnen zu vermitteln, welche Gestaltungsspielräume es an Schulen gibt. Finanzielle Unterstützung erhalten sie aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Mehr Informationen zur Bewerbung unter http://www.sdw.org/studienkolleg/bewerben-standorte

Über das Studienkolleg

Das Studienkolleg für engagierte Lehramtsstudierende und -promovierende der Robert Bosch Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gibt es seit 2007. Aus diesem bundesweit einzigen Begabtenförderungsprogramm speziell für Lehramtsstudierende ist in den letzten zehn Jahren ein Netzwerk entstanden, das sich Schulthemen zu guter Führung vornimmt und bundeslandübergreifend das Miteinander von Schulen fördert. Jährlich werden rund 400 Stipendiatinnen und Stipendiaten gefördert. Als Programm mit Modellcharakter wirkt das Studienkolleg auch in die Lehrerbildung. Es zeigt auf, dass Themen wie Qualitätssicherung und Schulentwicklung sowie Führung im schulischen Kontext als Querschnittsaufgabe in alle Phasen der Lehrerbildung gehören, auch in die Hochschulausbildung. Die Bewerbungsphase für den neuen Förderjahrgang läuft noch bis 7. Mai 2018. Weitere Informationen zum Programm und zur Bewerbung unter www.sdw.org/studienkolleg

Quelle: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) (ots)