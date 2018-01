Nasa testet Atomreaktor für Stromversorgung auf dem Mars

Die US-Luft- und Raumfahrtagentur Nasa testet einen kleinen Atomreaktor „Kilopower“, der in der Zukunft bei einer Marsmission eingesetzt werden kann, meldet die Agentur Reuters. Ein Vortest des Reaktors ist im US-Bundesstaat Nevada erfolgreich durchgeführt worden.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik" meldet weiter: "Wie Vertreter der Nasa und des US-Energieministeriums in einer Pressekonferenz in Las Vegas erklärten, könne der Reaktor in der Zukunft für die Versorgung der ersten Siedlungen auf dem Mars mit Strom genutzt werden.

„Die Kompaktheit und Kapazität vonwird uns ermöglichen, mehrere Blocks auf einem Raumschiff zu liefern und das Generieren von dutzenden Kilowatt von Strom zu gewährleisten“, zitiert Reuters den Nasa-Vertreter Steve Jurczyk.

Der Haupttest des Reaktors solle Mitte oder Ende März durchgeführt werden."

