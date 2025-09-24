Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Mainzer Team: Videomeetings erschöpfen nicht mehr als Präsenztermine

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 09:12 durch Sanjo Babić
Programmieren, Computerarbeit (Symbolbild)
Programmieren, Computerarbeit (Symbolbild)

Bild: Barbara Eckholdt / pixelio.de

Eine Untersuchung der Universität Mainz kommt zum Ergebnis, dass Online-Meetings nicht anstrengender sind als Treffen vor Ort, meldet die dts Nachrichtenagentur. Publiziert wurde im Journal of Occupational Health Psychology.

Die Forscher verglichen über mehrere Wochen Selbstberichte zur Erschöpfung nach Video- und Präsenzmeetings. Unterschiede zeigten sich nur gering und waren statistisch nicht belastbar. Faktoren wie Meetingdauer, Tageszeit und Aufgabenkomplexität wirkten stärker als das Format selbst.

Für Unternehmen bedeutet das: Statt pauschal Videokonferenzen zu verteufeln, sollten Arbeitsabläufe, Pausenregeln und Moderationsqualität verbessert werden. Die Autoren raten zudem, hybride Routinen zu etablieren und auf klare Ziele sowie kürzere Slots zu achten.

Quelle: ExtremNews

