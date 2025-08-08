Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wissenschaft Medikament lindert in Studie Erschöpfung bei Long-Covid-Patienten

Medikament lindert in Studie Erschöpfung bei Long-Covid-Patienten

Freigeschaltet am 08.08.2025 um 12:06 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Ein Medikament namens BC007 hat in einer Studie des Uniklinikums Erlangen bei Long-Covid-Patienten zu einer deutlichen Linderung der Erschöpfungssymptome geführt. Das teilte das Forschungsteam um Bettina Hohberger von der Augenklinik am Freitag mit. An der Studie nahmen 30 Patienten teil, die unter anhaltender Fatigue nach einer Corona-Infektion litten.

Die Teilnehmer erhielten zunächst entweder das Medikament oder ein Placebo, nach einigen Wochen wurde gewechselt. BC007 neutralisiert bestimmte Autoantikörper, die im Verdacht stehen, Long-Covid-Symptome zu verursachen. Die Behandlung führte nicht nur zum Verschwinden dieser Antikörper, sondern auch zu einer spürbaren Verbesserung der Lebensqualität, wie die Forscher berichten.

Die sogenannte reCOVer-Studie wurde vom Bundesforschungsministerium und der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Beteiligt waren neben der Augenklinik auch mehrere andere Fachbereiche des Uniklinikums Erlangen. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "eClinicalMedicine" veröffentlicht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte reizt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige