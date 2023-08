„Wissenschaftsfeindlichkeit“: Ein neuer Schmäh, um selbständiges Denken zu beschränken

Corona-Kritiker und Klima-Realisten sind für Österreichs Bildungsminister Martin Polaschek eine Gefahr für die Demokratie, was er jetzt mit einer mehr als seichten Studie zu beweisen versuchte. Bewiesen wird damit aber einmal mehr nur die Angst der Herrschenden vor dem freien, selbständigen Denken. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Wieder einmal hat die Regierung das Geld der Steuerzahler für eine Studie verschleudert, in der Hoffnung, die vermeintliche „Wissenschaftsfeindlichkeit“ der Österreicher anprangern zu können . Tatsächlich soll damit primär die Vorstellung einer drohenden Apokalypse durch den menschengemachten Klimawandel vor einer offenen und freien Diskussion „geschützt“ werden.

Doch dieser Versuch ging in die Hose, denn so groß sei die „Wissenschaftsfeindlichkeit“ in Österreich gar nicht, hieß es am Montagabend in der „Zeit im Bild“-Sendung, die über diese Studie von Bildungsminister Martin Polaschek berichtete. Sie liege im EU-Durchschnitt, erläuterte ORF-Sprecherin Nadja Bernhard und ihr Kollege Tarek Leitner erläuterte: Der harte Kern betrage 10 Prozent der Bevölkerung.

Ist jeder, der dem Establishment nicht alles glaubt, ein Demokratiefeind?

Das sei zwar nicht viel, hieß es in der Nachrichtensendung, trotzdem sieht Polaschek in diesem wissenschaftsskeptischen Bevölkerungsteil eine große Gefahr. Denn damit gehe oft auch Demokratiefeindlichkeit einher, schwadronierte er. Wissenschaftsfeindlichkeit, ist er überzeugt, bedeute eine Bedrohung unserer freien, demokratischen Gesellschaft, zumal die Masse der Skeptiker – so hieß es in der Sendung weiter – im politisch rechten Lager verortet sei.

Dem widersprach allerdings der Sozialwissenschaftler Johannes Starkbaum vom Institut für Höhere Studien, der betonte: „Kritik an Wissenschaft und Demokratie zeigt sich prinzipiell in allen Bevölkerungsgruppen.“

Bildungsminister Polaschek und die Autoren der Studie hätten eher untersuchen sollen, warum Teile der Bevölkerung so wissenschaftsskeptisch sind und ob die Skeptiker nicht auch recht haben könnten?

Corona: Kritiker und nicht die systemkonformen Wissenschaftler hatten recht!

Denn nach den Erfahrungen, die die Menschen in der Corona-Plandemie machten, als ihnen die Pharma-Konzerne und Politiker das Märchen von der sicheren Covid-Impfungen und den sinnvollen Zwangsmaßnahmen erzählten, dürfte dies eigentlich niemanden wundern.

Außerdem sollte ein Bildungsminister auch wissen, dass es für wissenschaftliches Arbeiten Zweifler braucht, um voranzukommen und Erfolge zu haben. Deshalb wäre auch das Anzweifeln der Studie durch die Wissenschaftsskeptiker kein Paradoxon, wie Tarek Leitner meint.

Logik von ORF-Leitner sorgt für Heiterkeit

Schlichtweg falsch jedoch ist Leitners Resümee für den Beitrag, in dem er behauptete: „Demokratie-Skepsis (durch Wissenschaftsskeptiker?) ist weniger denn je angebracht, nicht zuletzt deshalb, weil es mehr Auswahl an politischen Konzepten gibt.“ Darüber darf gelacht werden!"

Quelle: AUF1.info