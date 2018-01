Glosfer betritt Japans Markt für Kryptowährung

Glosfer, ein in Seoul ansässiges Blockchain-Unternehmen, hat einen Vertrag mit Lapurema Holdings zur einvernehmlichen Aufwertung der Bitstation für den Kryptowährungswechsel von Lapurema in Japan unterzeichnet. Mithilfe der Mojuran Group, ebenfalls japanischer Partner von Glosfer, konnte die Geschäftspartnerschaft zwischen Glosfer und der Lapurema Holding etabliert werden.

Lapurema Holdings ist ein Unternehmen für Finanztechnologie in Japan, das neben den Aktivitäten in den Bereichen Blockchain und Kryptowährungswechsel Plattformen für P2P-Games entwickelt und bereitstellt. Das Unternehmen entwickelt in Laos eine Blockchain-Technologie, die auf einem Lotteriesystem basiert und treibt die Kryptowährungsgeschäfte in Partnerschaft mit dem großen Bezahlunternehmen Rwanda weiter voran.

"Im Rahmen dieser Partnerschaft werden wir Lapurema Holdings unsere Technologie und unser Knowhow für die Durchführung von Währungswechseln bereitstellen, damit das Unternehmen die Dienstleistungsqualität im Kryptowährungswechsel in Japan verbessern und seinen Marktanteil in diesem Bereich vergrößern kann", so Taewon Kim, CEO Glosfer. "Zudem trägt die Zusammenarbeit dazu bei, den Umsatz auf internationalen Märkten zu steigern, da die Expertise von Glosfer in der Durchführung von Währungswechseln sowohl im In- als auch im Ausland Anerkennung finden wird."

"Mit der Technologie von Glosfer können wir den Kryptowährungswechsel sowie den Marktanteil in Japan steigern und einen Gewinn erzielen, von dem beide Parteien profitieren - wir freuen uns unsere Dienstleistung weiter verbessern zu können", so Masakaju Utsunomiya, CEO Lapurema Holdings.

Quelle: Glosfer (ots)