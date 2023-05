Immer weniger Betriebe bilden aus

Immer weniger Betriebe in Deutschland bilden Lehrlinge aus. Das geht aus dem Entwurf des Berufsbildungsberichtes 2023 der Bundesregierung hervor, über den das "Handelsblatt" berichtet und der am Mittwoch dem Kabinett vorgelegt werden soll.

Der Anteil der Betriebe ist demnach 2021 weiter auf 19,1 Prozent gesunken, im Jahr zuvor waren es noch 19,4 Prozent. Das heißt, dass nicht einmal mehr jeder fünfte Betrieb ausbildet - im Jahr 2009 war es noch fast jeder vierte. Um das Ausbildungsengagement der Betriebe zu erhöhen, startet die Gewerkschaft BCE eine breit angelegte, mehrjährige Kampagne: Sie will die Arbeitgeber in Bergbau, Energie und Chemie in den Betrieben dazu drängen, mehr Azubis auszubilden, um so die Zukunft der Branchen zu sichern.



"Die Unternehmen müssen endlich etwas gegen die Ausbildungsmisere unternehmen", sagte IG BCE-Vorstandsmitglied Francesco Grioli dem "Handelsblatt". Andernfalls erreicht der Fachkräftemangel mittelfristig ein Ausmaß, welches Industriebetriebe ins Ausland abwandern lasse. "Obwohl der Mangel schon jetzt groß ist und in wenigen Jahren dramatisch sein wird, betreiben viele Konzerne bis heute Elitenauslese", kritisiert Grioli. Oft würden gerade Hauptschüler schon zu Beginn "von der KI der Personalabteilung aussortiert - das können wir uns nicht mehr leisten". Vor allem die Konzerne müssten auch wieder mehr über den eigenen Bedarf hinaus ausbilden. Mit der Kampagne "Fachkräfte fallen nicht vom Himmel - ohne Ausbildung keine Zukunft" will die Gewerkschaft möglichst viele Betriebsvereinbarungen in den Unternehmen für mehr Lehrstellen anschieben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur