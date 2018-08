Halbjahreszahlen der Kreditbanken: Deutliches Wachstum bei Krediten für Neuwagen

Im ersten Halbjahr haben die Kreditbanken ihre Finanzierungen weiter ausgebaut. Sie vergaben neue Kredite im Wert von 77,3 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen. Das waren 4,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Grund ist vor allem der Zuwachs an Kfz-Krediten. Die Kreditbanken finanzierten in den ersten sechs Monaten über eine Million Kraftfahrzeuge per Kredit - ein Plus von 5,5 Prozent. Zugenommen haben insbesondere Kredite für Neuwagen, und zwar um 8,3 Prozent.

Sie sind damit stärker gewachsen als die bundesweiten Pkw-Neuzulassungen, die im selben Zeitraum nur um 2,9 Prozent zulegten. Bei den Besitzumschreibungen von Gebrauchtwagen sind die Kreditbanken noch deutlicher gegen den Markttrend gewachsen. Während im ersten Halbjahr 2,1 Prozent weniger Pkw den Besitzer wechselten, finanzierten die Institute 4,0 Prozent mehr Gebrauchtwagen. "Das Interesse der Verbraucher, Autos nicht bar zu bezahlen, sondern zu finanzieren, nimmt zu", sagt Jens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes. Private Kfz-Finanzierungen wachsen stärker als gewerbliche Kraftfahrzeuge zählen zu den wichtigsten Finanzierungsgütern - sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher. Entsprechend entfallen mehr als die Hälfte der Investitionsfinanzierungen der Kreditbanken und über 40 Prozent ihrer Konsumfinanzierungen auf Kfz-Kredite. Die Kfz-Finanzierungen an Privatpersonen weisen dabei mit einem Plus von 12,0 Prozent das stärkste Wachstum auf, während Kfz-Kredite an Unternehmen nur um 1,0 Prozent zunahmen. "Bei Kraftfahrzeugen sind Verbraucher derzeit investitionsfreudiger als Unternehmen", so Loa. Anlagen Halbjahreszahlen 2018 - Kreditbanken https://ssl.bfach.de/media/file/22931.pdf Quelle: Bankenfachverband e.V. (ots)