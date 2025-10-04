Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft DAX leicht im Minus trotz Feiertagshandel

DAX leicht im Minus trotz Feiertagshandel

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:39 durch Sanjo Babić
DAX (Deutscher Aktienindex) & Börse (Symbolbild)
DAX (Deutscher Aktienindex) & Börse (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /SB

Am Tag der Deutschen Einheit fand regulärer Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt statt. Der DAX schloss leicht schwächer, während MDAX, SDAX und TecDAX zulegten.

Trotz des Feiertags wurde in Frankfurt regulär gehandelt; die Börsen bestätigten vorab, dass am 03.10.2025 normaler Handel stattfindet. Der DAX gab nach frühem Auf und Ab leicht nach und beendete den Tag bei 24 393,19 Punkten (−0,12 % bzw. −29,37). 

Die Nebenwerte entwickelten sich freundlicher: Der MDAX stieg um 0,80 % auf 30 980,57 Punkte (+247,11), der SDAX legte um 0,44 % auf 17 345,40 Punkte zu (+75,24). Der technologieorientierte TecDAX gewann 0,22 % auf 3 736,11 Punkte (+8,17).

Devisen & Rohstoffe (Euro, umgerechnet zum letzten verfügbaren EZB-Referenzkurs 01.10.2025: 1 € = 1,1750 $)

Euro/US-Dollar: EZB-Referenzkurs (01.10.): 1 € = 1,1750 $.

Öl (Brent): 54,83 € je Barrel, +0,27 € (+0,5 %) – aus 64,43 $ umgerechnet.

Gold (Spot): 3.284,33 € je Feinunze, +3,28 € (+0,1 %) – aus 3.859,09 $ umgerechnet.

Silber (Spot): 40,20 € je Feinunze, +0,24 € (+0,6 %) – aus 47,24 $ umgerechnet.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte tarnte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige