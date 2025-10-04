DAX leicht im Minus trotz Feiertagshandel

Am Tag der Deutschen Einheit fand regulärer Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt statt. Der DAX schloss leicht schwächer, während MDAX, SDAX und TecDAX zulegten.

Trotz des Feiertags wurde in Frankfurt regulär gehandelt; die Börsen bestätigten vorab, dass am 03.10.2025 normaler Handel stattfindet. Der DAX gab nach frühem Auf und Ab leicht nach und beendete den Tag bei 24 393,19 Punkten (−0,12 % bzw. −29,37).

Die Nebenwerte entwickelten sich freundlicher: Der MDAX stieg um 0,80 % auf 30 980,57 Punkte (+247,11), der SDAX legte um 0,44 % auf 17 345,40 Punkte zu (+75,24). Der technologieorientierte TecDAX gewann 0,22 % auf 3 736,11 Punkte (+8,17).

Devisen & Rohstoffe (Euro, umgerechnet zum letzten verfügbaren EZB-Referenzkurs 01.10.2025: 1 € = 1,1750 $)

Euro/US-Dollar: EZB-Referenzkurs (01.10.): 1 € = 1,1750 $.

Öl (Brent): 54,83 € je Barrel, +0,27 € (+0,5 %) – aus 64,43 $ umgerechnet.

Gold (Spot): 3.284,33 € je Feinunze, +3,28 € (+0,1 %) – aus 3.859,09 $ umgerechnet.

Silber (Spot): 40,20 € je Feinunze, +0,24 € (+0,6 %) – aus 47,24 $ umgerechnet.

Quelle: ExtremNews



